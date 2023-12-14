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禁轉售不怕！北台灣仍是預售屋天下、這區占比95%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

平均地權條例限制預售屋轉售，但根據住展雜誌統計，今年截至11月底，北台灣新建案累計釋出可售戶數約4.86萬戶，之中預售屋有4.31萬戶，占整體可售戶數88.7％，與2022年全年預售屋戶數占比89.5％相較，僅下滑0.8個百分點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，此次平均地權條例修法期較長，給予市場充裕應對時間，子法實施前，部分投資客已轉換策略，從期待短期買賣獲利，轉為長期持有出租，持續購入預售屋。

子法實施後，預售屋換約受限，業者推出低訂簽、工程期零付款等方案，突顯預售屋工期長、付款較輕鬆等優勢，吸引首購族。在自住、置產族持續進場下，北台灣預售市場買氣穩定，使限制換約轉售對建案推案型態的影響不明顯。

北北基桃竹宜六區中，宜蘭、新竹的預售屋戶數占比都超過9成，高於台北、新北、桃園的8成，僅基隆因新建案供給較少，受單一大型成屋案影響，預售屋戶數占比不到3成。

今年截至11月底，新竹縣市總釋出銷售的預售屋戶數約6,700戶，占整體高達95％，是北台灣預售屋戶數占比最高的區域。不僅核心區段新推案以預售大樓、華廈為主，外圍區段因應竹科買盤外溢，推案型態也向東區、竹北等熱區看齊。

至於過往被認為偏愛成屋市場的宜蘭縣，今年來進場銷售的預售屋戶數超過2,500戶，占整體91％，新成屋戶數僅約200多戶，占比8.3％，主因是預售小宅的總價帶，更符合在地年輕首購族的預算範圍。

今年至11月底止，桃園市預售屋戶數約14,000戶，占整體89％，新成屋戶數約1,700戶，占比11％，預售重鎮為中壢、龜山、大園，區域今年釋出的預售戶數都已超過2,000戶。

新北市預售屋戶數超過16,000戶，占整體88.5％，新成屋戶數約2,100多戶，占比11.5％，預售屋供給較多區域為三重、土城、淡水及林口。

北北桃三直轄市中，台北市的預售屋戶數占比最低，即新成屋戶數占比最高。今年截至11月底，台北市預售屋戶數約3,200戶，占整體82.1％，新成屋戶數約700戶，占比17.9％。與去年全年台北市新成屋戶數占比（16.6％）相較，今年前11個月的新成屋戶數占比，上升約1.3個百分點，原因之一為採先建後售的指標都更案相繼進場。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

預售屋 建案

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