人口紅利帶動房市持續攀高 台中工業區周遭漲幅達八成

台中三大產業園區人口紅利帶動房市持續攀高，市調統計，不僅中科生活圈已有新案站上7字頭，鄰近台中工業區及中科的東海生活圈，近五年房價更大漲八成，而精密科學園區周遭房價也近六成增長。

產業園區成為房市領頭羊，觀察全台購屋熱區，只要是有台積電及產業園區題材加持，就能吸引重大建設及人口紅利進駐。其中，又以中部科學園區、精密機械園區、台中工業區串起的「黃金科技走廊」備受矚目。

位於台中工業區西側的東海商圈，因同時鄰近中部科學園區、東海大學，以及台中榮總、澄清醫院兩大醫療院所，吸納不少就業人口。根據實價登錄顯示，近五年房價漲幅就達80%。

而位於工業區左側的世貿生活圈，因發展較早，區內大多為20年以上華廈、大樓建案，漲幅仍達36.8%，台中精密機械科技創新園區周遭的嶺東科大商圈，近五年房價漲幅58.1%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，位於西屯及龍井交界的東海商圈，因本身具備豐沛的生活機能，再加上擁有特五號、特三號道路串聯起三大產業園區，近幾年房價從平均1字頭，狂飆到3字頭，表現突出，也因此吸引不少品牌建商進場推案。

觀察東海商圈房市，深耕西台中多年的茂洋建設，憑藉穩健推案腳步及區域少見的中小坪數規劃，成為區域房市最具潛力的品牌建商之一，近期陸續推出「晴山洋洋」、「閱美」、「馥域」、「天玥」等新案，皆獲得當地換屋、置產族青睞。

其中，基地位於向上路的茂洋「閱美」近期已完工，共計86戶住家，零店面、純住宅，除了鄰近台中科學園區、台中精密園區、台中工業區，也坐擁東海商圈豐富生活機能，全案規劃21至36坪、2至3房產品。

而基地坐落於新興路旁的茂洋「晴山洋洋」，全案規劃19至28坪產品，並擁有12項全齡化公共設施，僅需10分鐘車程即可抵達中科，同樣受到科技人注目。

允將建設推出的「允將青曦」，產品規劃23至33坪、2至3房格局，實價登錄有34筆交易，最高單價48.8萬元。接下來預計還有精銳中科新案將進場；另外，精密機械園區有「富宇市政6398」及位於嶺東建功重劃區的「勝美琚」兩件新案登場。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟祥表示，近年西台中在眾多建設題材加持下，房市表現亮眼，不僅受惠於科技走廊及特五號快速道路通車，未來還有串聯台中工業區及七期重劃區的「市政路延伸工程」。

此案第一標(安和路以西至工業區一路)已於去年9月動工，預計於明年底完工，而第二標(安和路以東至環中路段)也於11月開標，預計明年開工、115年完工，未來可有效紓解台灣大道、台中工業區、中科園區及精密機械園區車潮，並讓區域與市政中心更加緊密結合，進一步驅動房市發展。 台中工業區與台中精密機械園區周遭房價概況。資料來源：市調暨實價登錄

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