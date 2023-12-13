半導體通路商至上推動捐血活動 挽袖相挺
半導體通路商至上（8112）長期關心各種社會議題，支持公益，於近期自辦一場「捐血救人、熱血至上」活動，號召員工支持，以實際行動實踐SDGs目標3：健康與福祉，以及目標11：永續城鄉。
為了挹注血庫更多血源，讓需要輸血者都能得到及時救助，至上與「台北捐血中心」攜手合作，共同舉辦捐血活動，號召公司同仁及同棟辦公大樓各公司及內湖區民眾一起參與，透過實際行動展現愛心。
至上此次辦理捐血活動，不僅公司高階主管挽袖相挺，當地居民也早早就到現場排隊捐血，總計捐血袋數不僅達出車標準，更高達85袋。至上表示，未來將固定每年至少舉辦一次捐血活動，也呼籲大家一起來「熱血」相挺。
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