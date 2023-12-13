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影／控實質薪資倒退10% 長榮機師醞釀罷工

經濟日報／ 記者楊凱竣陳煜／台北即時報導
長榮航空。示意圖／聯合報系資料照片
長榮航空。示意圖／聯合報系資料照片

行李箱上綁著「我要加薪」的行李飄帶，控訴對長榮航空的不滿，這群長榮機師因不滿薪資待遇不如預期，卻遲遲等不到公司回應，決定由桃園市機師職業工會發動罷工投票。

「協商通常都是攜回研議，我們(長榮航空)會綜合評估，然後就沒有結果了」，不滿每次勞資協商後都沒下文，機師工會理事長李信燕指出，長榮航空的飛行員薪資12年來僅調薪1.5％至2％，若算上物價通膨等因素，等於實質減薪超過10％，同時也指控長榮航空長期雇用非法外籍機師。身為華航前機師的台北市議員張志豪也爆料，這些招聘進來的外籍機師，有些素質良莠不齊，甚至將台灣的航空公司當跳板，不僅影響航空公司運作，也會有飛安上的隱憂。

不過，對於工會發起罷工的說法，長榮航空則發新聞稿回應，表示正機師9年來，月薪加薪將近10萬元，更說工會說法明顯非事實。

春節疏運高峰將至，何時工會發動罷工仍是個未知數，但行政院副院長鄭文燦也向雙方喊話，長榮就應該跟機師，能夠有更好的溝通，尋找更大的共識，在每個階段都不要放棄對話。

長榮航空 機師 罷工

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