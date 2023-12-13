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信義區地標小宅公開 知名舞蹈家砸近5千萬買頂樓

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大隱青后。記者游智文／攝影
大隱青后。記者游智文／攝影

大隱建設在北市信義區推出的預售案「大隱青后」今(13)日對外公開，大隱建設董事長張裕能表示，個案來客不少，目前住在紐約的國際知名舞蹈家簡珮如也訂了一戶頂樓戶，總價近5000萬元。

大隱青后位於基隆路一段、松隆路口，個案基地約230坪，規畫地上23層SRC，19~31坪，要價一坪165萬元。

大隱建設以以紅樹林水岸豪宅聞名，近年也在天母、信義區推案，大隱青后是信義區第二棟。

個案訴求信義區地標小宅，外觀為搶眼白色，並強調信義計畫下一波高峰就在「大隱青后」的步行生活圈之內。

其中近期正式啟用的大巨蛋，除了體育賽事，也擁有比忠孝 SOGO 大4倍的SOGO CITY、大型影城、5星洲際酒店，並與國父紀念館、松菸文創園區三者聯結，形成規模超過以往的24小時經濟動能不斷電未來商圈。

另外近日於富邦總部嶄新登場的富邦美術館，以及引進柏悅（PARK HYATT）與安達仕（ANdAZ），全球第 3 座擁有雙高端飯店品牌的新地標-台北天空塔，展現一連串文化藝術、頂級奢旅、國際大師建築的創新指標。

大隱建設表示，大隱青后近捷運市府站，市府站交通動線鄰接大南港及內湖，是北市產值最大的科技產業軸帶，與信義計畫聯結為新一代 new money新經濟共榮圈。

如同紐約上西城condo高端小宅一樣，「大隱青后」也以精緻坪數將整個信義計畫、松菸巨蛋當作每日生活客廳，為引領新創、挑戰框架的 new money 菁英打造高端住宅。

大隱建設董事長張裕能。記者游智文／攝影
大隱建設董事長張裕能。記者游智文／攝影

松菸 預售屋

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