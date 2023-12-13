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高資產族情有獨鍾 神祕富豪砸3.2億現金買陽明山別墅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

高總價產品交易降溫，不過部分高資產族的布局不受影響，據最新實價揭露，今年10月成交一筆陽明山的整棟透天別墅交易，位在仰德大道二段131巷內，屋齡僅7年的三層樓別墅，建物218.3坪、土地1032.4坪，土地使用分區為保護區，成交總價高達3.2億元，買方為自然人無貸款入手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陽明山別墅屬於市場上的獨特產品，環境清幽，不僅獨棟建築建坪大，通常土地坪數也大，因此不乏老別墅仍能賣出億元身價，雖然近年富豪多偏好市區豪宅，不過仍有一些原本就住士林、天母一帶的待退休高資產族，對這類產品情有獨鍾。

新交易的別墅位於仰德大道二段，鄰古蹟林語堂故居，且可居高臨下俯瞰都市景觀，目前附近也有50年別墅開價5.2億待售，更讓這筆含有千坪土地的輕屋齡別墅，吸引買家目光。

此外，台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年台北市億元別墅交易共五筆，屋齡最高的交易達61年，同樣也位在陽明山仰德大道巷內，今年中5月成交總價2.25億元；總價最高的是6月成交的士林區至善路二段巷弄內別墅，屋齡高達59年，總價3.58億元；而唯一不在士林區的別墅，則是內湖區大湖街48年老別墅，總價1.05億元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市最知名的別墅聚落就是陽明山地區，不乏台商、香港富豪、影視明星、科技與傳產大老等各類富豪持有，主要是陽明山「離塵不離城」，距離台北市中心車程不遠，但是環境幽靜、隱私性高。

內湖則是台北市少數有別墅產品供給的地區，像是四期重劃區、大湖山莊、環山路「麗山新村」、瑞光路「大華山莊」別墅等，因採低密度開發，規劃不少透天別墅型產品。

2023年台北市億級別墅交易列表。資料來源／台灣房屋
2023年台北市億級別墅交易列表。資料來源／台灣房屋

陽明山 仰德大道

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