東京威力科創機器人大賽砸重金育才 送冠軍日本參訪

亞洲最大半導體製造設備商Tokyo Electron (TEL) 台灣子公司-東京威力科創，基於推動科學與創新應用的精神，連續八年舉辦「東京威力科創機器人大賽 / TEL Robot Combat」。今年，臺北科技大學「NTUT_SteamForce」隊以投擲飛盤的高精準度、機器人的高掌控度拔得頭籌，帶走獎金10萬元，並獲邀前往日本 TEL 宮城工廠參訪。

為持續加強與優秀人才的連結，東京威力科創特別邀請冠軍隊伍前往 TEL 日本宮城工廠參訪，並體驗專供同仁研修及旅遊住宿的「保養所」，一共四天三夜行程，大展TEL集團的科技實力及員工福利。

東京威力科創多年來以機器人大賽拉近與學界的距離，今年決賽特別引進大型機器人的飛盤對戰，參賽隊伍無不展現絕佳的向心力與凝聚力，最終由臺北科技大學「NTUT_SteamForce」隊獲得總冠軍殊榮；亞軍與季軍分別為「貢丸湯佐太陽餅」隊及「YS Robotics Team」隊，兩隊皆由跨校成員組成，展現強大合作及組織能力。「TEL特別獎」的得獎者是虎尾科技大學的「另一組」，不僅製作出具備實力又有完善安全設計的機器人，團隊精神也相當傑出；「創意技術獎」由臺北科技大學「東京威力導演」隊獲得特優，以獎勵隊伍在成果報告及影片製作的用心。

東京威力科創總經理柯昱成表示，TEL集團的願景是「為半導體技術創新做出貢獻，且充滿夢想與活力的公司」，東京威力科創做為拋磚引玉的角色，希望藉由企業力量，用每一場機器人大賽培養優秀人才，促進產學連結。

東京威力科創除了關注本業，持續研發並致力提供良好的技術服務外，也長期著力ESG與人才培育議題，積極響應政府相關政策、加強產學合作，更希望藉由每年機器人大賽，培養具備多元能力的人才並提升其國際視野，達成企業永續經營的目標。 場邊素人挑戰區迷你機器人吸引小朋友目光。圖／東京威力科創提供

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