震大金鬱金香推老饕必嚐海線新菜 融合地酒秘製牛小排

結合在地食材已儼然成為新一代創新料理的新趨勢，而這股風氣也輾轉至台中海線，今年3月新開幕的震大金鬱金香酒店，以「探索海線新味道」為主軸，自12月15日起於禾憶餐酒館推出12道排餐新料理搶市。

震大金鬱金香酒店為台中海線首家國際星級飯店，秉承「越國際越在地」的理念，2024年將以「探索海線新味道」為核心，此次新菜以西式手法融中部及海線十菜，結合梧棲、大安及日月潭當地農物產打造海線新飲食文化，呈現新式海口味饗宴。

此外，針對海線就是要吃海鮮的風潮，上市推廣期間更推出「鮑貝香送，豪華升級」，凡於12月30日前每餐前20名進場用餐民眾，點用經典套餐即加贈價值550元的「香煎鮑魚干貝」一份。

2024年2月29日前消費打卡，即可享每桌「打卡抽免單」活動，最高折扣整桌免單，期以創意新菜，提供中部民眾及外縣市房客在地風味料理新選擇。

西餐主廚陳勝堯說明，希望透過在地食材的運用，為台中海線打造一個獨創海口味版的台塑牛小排。

為此特別與位於大安區履獲國際殊榮的安貝斯釀酒故事館合作，選用以大安溪流域的稻米、小麥及桂花經8年波本桶熟成的桂花威士忌，以其特殊的果香及花香風味，經三天的醃製煨烤，創造出這道充滿台中海口味的台塑牛小排，肉汁飽滿飄著淡淡酒香，甚至還多了一絲海的味道。

除了秘製牛小排外，此次新菜也網羅了日月潭著名使用台茶18號飼養的 「紅玉雞」、炭烤戰斧豬排、甚至還有少見的舒肥「水鹿菲力」，喜歡海鮮的民眾也可選擇奶油蘑菇焗烤龍蝦、炭烤冰捲及海陸雙拼，口味選擇性相當豐富。

鍾愛吃和牛的民眾，更有老饕和牛海陸創意雙人套餐可選擇，而針對當月壽星限定推出超值八折優惠的「壽星Omakase無菜單料理」，四人份只需3,880元即可享用道12道的無菜單料理，無論是味覺與視覺的展現，都能夠讓壽星感到驚喜。

除了新菜上市外，因應即將到來的聖誕節及跨年節慶，12月31日震大金鬱金香酒店更籌劃了精采的跨年派對，以Casino Royale皇家夜總會賭場為主題，跨年夜當晚提供微光無菜單料理晚餐雙人只要2,024+10%，並贈送原價500跨年派對門票兩張。

派對特別聘請LIVE樂團演唱與放浪DJ演出外，還有多項娛樂性的活動可試試手氣兌換獎品，是台中海線唯一有主題性的跨年派對。 此次新菜結合了梧棲、大安及日月潭當地農物產，打造海線新飲食文化。業者提供

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