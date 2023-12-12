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亞昕國際砸22.8億 新竹福泰商務飯店最快2027年掰了、啟動都更重建

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

亞昕國際（5213）今（12）日公告以總價22.8億元買下新竹市東門段一小段2-1、2-3、6-54地號等三筆土地，以及東門段一小段74建號建物，其中土地面積約689.4坪、建物面積達7,364.96坪。

據查，該地目前為新竹福泰商務飯店所在地，緊鄰中央路、中正路所成的街廓，不僅正對新竹市政府、隔壁更是新竹市美術館，且又近東門護城河親水公園，地段絕佳。

亞昕國際表示，看好新竹市剛性需求，且該地位置優異，因此出手布局；該案接下來將走都更，由於都更流程耗時多年，且目前地上物有飯店、健身房等營業中，在有租約進行中，有穩定租金收益，加上都更需不少時間，因此在建物租約2027年到期前，兩案可並行、同步作業。

目前福泰商務飯店、健身房年租金逾3,600萬元；亞昕國際指出，未來該案規劃推出中小坪數產品。

除了福泰商務飯店基地外，亞昕手中還有關埔重劃區二期庫存土地，惟該重劃區正待政府重劃配地中。

都更 重劃區

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