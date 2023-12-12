長榮航空回應桃園市機師職業工會：顯非事實籲自制

桃園市機師職業工會宣布，違法仲介外籍機師、國籍人力流失近一成、實質減薪逾10%，工會長榮航空（2618）機師將於兩週內罷工投票。針對工會的訴求，長榮航空也正式回應，基於長遠經營，積極培訓本國籍儲備機師，除了2021年因疫情因素外，長榮航空每年均進行年度調薪，工會說法顯非事實，長榮航空籲請機師工會自制。

桃園市機師職業工會今天表示，對長榮航空飛行員自2011年以來實質減薪逾10%，導致國籍機師人力流失近一成，而長榮航空為填補人力竟與違法仲介串連大量引進外籍機師，更涉及影響飛航安全等重大議題，日前，機師工會會員代表大會中無異議通過決議；將於近日公告長榮航空機師依法進行罷工投票之時程，以及後續爭議行為發動之相關規劃。工會預計將於兩周內（年底前）正式舉行罷工投票。

長榮航空今天針對桃園市機師職業工會訴求說明，長榮航空針對機師薪資福利向來依據主客觀環境因素及整體營運狀況定期檢視，自2011年至目前為止，除2021年因全球疫情因素外，每年均進行年度調薪。工會以10年未調薪非事實。

長榮航空於2016年進行結構調薪，2018年更與機師工會針對多項薪資福利達成協議(如：增設起落飛安獎金)；2023年再次進行結構調薪外，亦調整外站津貼10%。以正機師為例，自2015年至2023年，月薪加薪幅度趨近10萬元，且尚不含交通津貼與外站津貼。

長榮航空復已於上周與機師工會會面時，亦針對明(2024)年之薪資結構及外站津貼充分說明調整方向及作法，並將於年底前公告實施。

長榮航空基於永續經營，儲備機師人力未曾間斷，以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。且無論本、外籍均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。

長榮航空進一步表示，應是機師工會在不了解公司實際作業的情況下。有關機師工會提到六起地安事件，其中三起事件分別發生在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場，皆因其他外籍航空或地勤公司作業人員的人為疏失而所造成，長榮航空已向肇事的航空公司與地勤公司究責與求償；另外三件則為長榮航太一起、長榮航勤二起地安事件，兩家公司均已採行積極的改善措施，以避免事件再次發生。

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