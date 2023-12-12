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兩大封測廠辦完工 宏璟建設明後年業績有撐

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

宏璟建設（2527）目前手中擁有兩大新成屋案在手銷售，包括「帝璟苑」、土城「宏璟青雲」，宏璟建設指出，兩案穩定去化中，建案戶數銷售後將挹注營運。另外「宏璟榮華」、「宏璟麗園」也有店面持續銷售或出租。

值得注意的是，宏璟手中擁有兩大廠辦案興建中，包括2024年第2季完工的高雄「K13智慧型廠辦大樓案」，2025年第2季則有中壢「第二園區智慧型廠辦大樓案」完工，兩大案均規畫做為封測廠，為宏璟建設明後年營運打下穩定業績。

宏璟建設今年第3季在「K27智慧型廠辦大樓合建案」入帳貢獻，推升今年前三季稅後純益達6.08億元、年增52.3%，每股純益達2.32元，優於去年同期1.53元；宏璟建設今年前11月營收達21.98億元、年增61.5%。

建案 2024

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