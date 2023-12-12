橘子《天堂M》迎六週年改版 台韓跨國戰火點燃
國內遊戲大廠橘子（6180）今(12)日宣布，由韓國NCSOFT開發、橘子代理的的跨世代手遊鉅作《天堂M》迎來六週年，全新改版12月13日上線！「暗黑騎士」職業優化、全新放置玩法「聖靈系統」以及新一季活動副本「金字型神塔」與「歐林的痕跡」等改版內容陸續展開。事前預約獎勵改版上線即可領取，開啟後可獲得全新魔法娃娃卡、守護石、祝福聖水(大)等豐富獎勵。首次跨國戰即將展開，12月13日《天堂M》更將與台灣在地手搖品牌《萬波》合作，於限定店家免費放送6,000杯飲料，邀請玩家一同應援台灣。
據悉，《天堂M》首個台韓跨國副本「虛空的寺院」即將登場，《天堂M》攜手台灣在地手搖品牌《萬波》為台灣應援！12月20日於《萬波》四家門市：台北光華、新竹東門城店、台中一中與台南府前，祭出總計6,000杯飲料免費贈送給玩家。只要至限定店家出示《天堂M》 遊戲app、在指定社群貼文留言指定hashtag並分享，即可獲得「島嶼檸檬茶王」乙杯！活動詳情請依官網及官方粉絲團說明為準。
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