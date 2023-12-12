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台北101宣布疫後第一年跨年煙火 總長300秒、約1.6萬發

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
由左至右為台北101總經理朱麗文總經理、行政院副院長鄭文燦、台北101董事長張學舜今（12）日共同出席宣布2024跨年煙火啟幕。台北101／提供
由左至右為台北101總經理朱麗文總經理、行政院副院長鄭文燦、台北101董事長張學舜今（12）日共同出席宣布2024跨年煙火啟幕。台北101／提供

台北101董事長張學舜今（12）日宣布，2024年台北101跨年煙火主題定為「彩色世界COLORFUL WORLD」，規劃總長300秒，約1.6萬發的煙火展演。由於今年是疫後的第一年跨年煙火，人們重回正常生活，開始跨境旅遊，台北101周邊商圈有望受惠整個12月跨年檔期，約可帶來200萬人潮以及10億商機。

據了解，今年煙火發數與去年相同，且無架設T-Pad燈網，投入預算約2,000萬元，有望回到疫情前，吸引百萬人潮。

今年台北101的跨年煙火主題「彩色世界COLORFUL WORLD」，除了台灣的煙火之外，首次採用日本彩色煙火，透過跨年煙火，歡慶人類欣喜迎向多采多姿的生活。

台北101跨年煙火是全球第一個摩天大樓式煙火，也是全世界施放點最高的煙火，高達508公尺，因此台北101跨年煙火成為跨年重要節慶活動，吸引全世界媒體的關注，並有眾多國際遊客為了煙火，來台過年旅遊。

台北101跨年煙火更能吸引大量國內外遊客，提升台灣作為旅遊目的地的誘因，這些遊客在觀賞煙火的同時，也會參與購物、餐飲和其他消費活動，帶動台北地區商業繁榮與經濟效應。

在跨年前，台北101周圍的飯店早早被國內外旅客預訂，這些遊客的湧入不僅促進了區域經濟，更帶動了其他縣市的消費。根據統計，整個12月跨年檔期，約可帶來200萬人潮以及10億商機。「台北101跨年煙火」與「新年驚豔101」雙跨年策展為台北市及台灣觀光產業帶來龐大經濟效益。

台北101自2019年起有雙跨年策展的構想，打造「新年驚豔101」為主題的一系列雙跨年活動，從耶誕、跨年、新年至元宵節引入人潮，今年已經邁向第五年。

今年呼應館外的「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」、「薔薇花廊」精心籌劃的裝置藝術，以及館內的辦公大樓「光彩絮語」當代藝術展覽，加上購物中心四樓的都會廣場，幻化為台灣城鄉小朋友的「音樂夢想舞台」，14所學校共41組表演團體接力登台，更有名人加入此公益行列讓台灣各地兒少團體在台北101四樓都會廣場的演出，所帶來的歌曲及樂章，能透過現場及網路直播讓全世界欣賞。

跨年 台北101 2024

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