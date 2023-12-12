精誠Jin Kuang精礦系統助企業落實綠色採購 獲2023年IIA國際創新獎

因應全球淨零減碳趨勢，精誠（6214）今（12）日宣布旗下子公司精誠軟體服務推出自主研發創新產品「Jin Kuang精礦系統- ESG資訊資產分析與應用」，能串接各種現有市售資產盤點軟體，進行資料整合，透過一站式分析，即時比對實際採購的資訊資產與安裝版權的分析，確保資訊資產合規；同時可管理多元供應商合約資訊，並結合資訊資產報修與進度追蹤，以視覺化圖表，呈現供應商分析，協助企業做到綠色採購。

精誠指出，目前已經申請商標註冊，並取得國內設計／新型專利，更在近期榮獲2023年 IIA國際創新獎「產品類」獎項，是臺灣資服業中唯一得獎的資訊服務產品。

精誠軟體服務表示，透過單一系統整合盤點／採購資料蒐集、合約管理、分類統整、多向分析，「Jin Kuang精礦系統」可協助企業將人力版權合規化轉為自動版權合規化，幫助企業從資訊資產投資決策即啟動優化管理，同時透過視覺化圖表清楚呈現包含綠色採購、供應商分析、資訊資產投資分析，隨時提供完整且正確資訊，幫助決策單位提高公司治理資訊透明度，更有效做出永續相關決策。特別適合跨國企業、分行據點數多、或內部員工數對比IT人力差距較大之企業。目前「Jin Kuang精礦系統」已在多家企業進行POC，橫跨金融、製造、媒體、運輸及服務業等各產業。

精誠表示，特別是對於擁有跨國、跨域產線，有外銷需求的製造業來說，因應越趨嚴格的環保法規要求，ESG單位決策主管須隨時查看當年度資訊資產投資比例，及所訂定之設備綠色採購比例目標達成進度。以往企業解決方案都是依賴資訊單位花費大量額外人力，在要求提出時進行手動盤點與資料整合計算，對企業的人力成本以及執行效率都是一大考驗，導入「Jin Kuang精礦系統」後，企業可經由系統自動化串接整合所有資料，一鍵產生合規分析報表，大幅提昇資訊資產盤點的績效。

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