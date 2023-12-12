中鋼創新開發 冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印技術

鋼鐵廠軋鋼製程中，為避免造成不同客戶訂單產品之混料情形，一般會在鋼捲外圈表面人工書寫或油墨噴印號碼，以辨別產出鋼捲的身份及利於追蹤管理。中鋼（2002）積極推動高值化精緻鋼廠發展，致力開發精緻鋼品及建立優質製造能力，近期成功創新鋼捲識別技術，先利用AI定位標記，再以光纖雷射將代表冷軋鋼捲身份的號碼刻印在小面積綁帶，並率先應用於軋鋼三廠產出的鍍鋅鋼捲。

此項技術變革不僅為軋鋼生產製程帶來極高效率，以「鍍鋅鋼捲」為例，每顆鋼捲客戶的鋼材得料率接近100%，除了協助客戶節省成本，換算鋼品碳足跡一年也能減少1,336噸CO2e，創造鋼廠及客戶的客我雙贏。

中鋼軋鋼廠產出的每顆鋼捲係依據客戶訂單生產，每批鋼捲的產品尺寸、冶金設計、鋼種成份等方面都有所不同，每顆鋼捲必須標定號碼，使鋼捲生產過程具有可追溯性，才不會造成廠內混料及方便人員準確查核。一般鋼廠會在鋼捲外圈表面，利用人工書寫或墨水噴印方式標記號碼，惟鋼捲號碼所在表面的該段材料，因無法供汽車或機殼廠等用料客戶使用，客戶往往予以切除廢棄，不僅造成少部分材料損失，也間接提高整體購料成本。

為滿足汽車或機殼廠等客戶極大材料使用率的需求，中鋼以嶄新的思維挑戰將冷軋鋼捲號碼縮小並刻印在鋼捲綁帶，而此項變革伴隨三大困難。

首先，鋼捲編號必須可以精準定位在小面積且非固定位置的綁帶；其次，雷射刻印要能適用於不同綁帶材質；最後，鋼捲打上綁帶後需要快速完成刻印，以免影響生產流程。

中鋼為落實此項創新技術，與國內專業雷射及系統廠商歷經一年討論、設計及開發，除了引進先進光纖雷射刻印設備及機械手臂之外，再結合具備AI影像視覺辨識及雷射測距功能的智慧定位系統，成功克服三大困難。

此外，軋鋼三廠雷射刻印綁帶的整體投入金額，與起初接洽國外廠商的報價相比，降至原評估費用的20%內，充分展現中鋼創新技術開發的同時，也發揮卓越的成本管控能力。

高值化精緻鋼廠為中鋼推動「二軸三轉」的重要發展工作之一，智慧製造則為打造精緻鋼廠的重要基石。中鋼創新開發的光纖雷射智慧刻印技術，對內不但提高軋鋼三廠生產高品質鋼品之效率，有效避免廠內鋼捲混料風險，減省鋼捲號碼人工書寫時間或墨水噴印成本，對外則力助冷軋鋼品用料客戶的得料率大幅度提升至近100%，也進一步降低產品碳足跡。

展望未來，中鋼持續將此項革新技術延伸至其他適用的軋鋼產線，提高精緻鋼品競爭力及用料客戶滿意度，符合精緻鋼廠發展策略，達成客我雙贏的目的，實現「中鋼與客戶價值共創」的理念。

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