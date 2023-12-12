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北市警跟永豐銀行簽「合作意向書」 不只打詐...也能辦幫派組織案

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市警局昨天與永豐銀行簽訂「打詐合作意向書」。記者翁至成／翻攝
台北市警局昨天與永豐銀行簽訂「打詐合作意向書」。記者翁至成／翻攝

近年詐騙手法推陳出新，案件數居高不下，財損金額更破新高，台北市警方除了加強查緝，更跟銀行端合作，和永豐銀行共同簽訂「警銀聯防合作意向書」，未來警方辦案鎖定銀行帳戶，第一時間告知銀行，若銀行發現帳戶有活動或異狀，就會通報警方，此雙方專屬合作通報機制不只可辦詐欺案，幫派組織等案件也能偵辦。

台北市警方昨天跟永豐銀行共同簽訂「警銀聯防合作意向書」，警方表示，合作重點從過去的預防面轉成「偵查面」，就這次的合作內容來說，並不只限詐欺案件，未來不論偵辦任何案件，特別像是查緝竊盜集團、幫派組織案件等，都可以透過這樣的雙向通報機制，讓員警能在第一時間調閱監視器，一舉追查臨櫃辦理儲匯的同行共犯。

警方指出，本次與永豐銀行建立全國首創合作機制，針對犯罪情資的即時反映，精準掌握可疑帳戶金流動向並積極調閱相關資料，掌握證據蒐集黃金時間，完整聯結犯罪事證，有效追緝犯罪集團成員。

永豐銀行表示，為守護民眾資產，除了透過臨櫃行員主動關懷客戶、提高警覺即時通報，配合警方力阻民眾受騙，同時積極推動客戶自主防詐、優化開戶審查作業及導入AI監測異常交易共三道防線，扮演守護民眾資產安全的堅實後盾。

台北市警局昨天與永豐銀行簽訂「打詐合作意向書」。記者翁至成／翻攝
台北市警局昨天與永豐銀行簽訂「打詐合作意向書」。記者翁至成／翻攝

永豐銀行 幫派 詐欺

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