台中市建築師公會 創辦《SCALE：尺度》季刊

為了更積極的介入社會參與，台中市建築師公會今（12）日宣布創辦《SCALE：尺度》季刊，期待透過這本雜誌的誕生，呈現出「建築師不只是建築師」的態度與思考。

另外，也希望透過這本雜誌，展現建築師對於城市的多元觀點，將建築的美學與機能，透過立體而多元的方式，將建築師內在的各種複雜的思考，外化成為各種精密的比例，並透過精確的“尺度”，幫市民形塑「生活的容器」。

台中市建築師公會是集結專業建築工作者的在地職業公會，在現代城市的發展過程中，「建築師」是背負著為社會造福、為環境行永續的公共責任重要的推手。

台中市建築師公會公關委員會主委龔瑞琦表示，藉由公會會刊《SCALE：尺度》創刊號的發行，彰顯「建築師」角色與行業的行為、面貌，也向城市主人來溝通，讓社會大眾更了解建築師這行業、幫助城市與個人生命過程中起積極的作用。

龔瑞琦強調，藉由建築師的眼睛與文采發掘更多城市生活亮光，也把這些建築人豐富多彩的工作漫想與巧思，暫與社會大眾了解欣賞，更進一步記錄著大家生活的城市，更全面發展的脈絡。

台中市建築師公會理事長虞承宗指出，建築人的工作，需要社會大眾的了解與支持，期盼藉由《SCALE：尺度》向大眾溝通、並且相互了解，成為與市民大眾合作的第一個起點。

建築師的專業培養，除技術工程之外也包含了美感、藝術與人文，理性源於專業人的堅持，感性則來自於生活與環境的觸動，因此建築師不僅是一個空間的創造者，同時也可以是一個生活的觀察家，建築是生活的容器，意味著人們的生活、工作皆與建築密不可分。

虞承宗表示，《SCALE：尺度》的內容，是透過建築專業者的觀察與敘述，來重新檢視我們生活中再平凡不過的食衣住行育樂，以建築人角度解讀都市的生成、人文歷史的脈絡，也逐一剖析建築師的巧思與構想，協助業主從對家的想像，一步一步的化為真實的空間。

虞承宗說，《SCALE：尺度》收錄了建築師對社會觀點：包含建設物的設計、監造與施工管理權責、建築師的產業進化及都市空間的解析，以及輕鬆貼近生活的單元，與大眾分享旅遊、攝影、美食、文史等。

《SCALE：尺度》的發行，除了用專業的眼睛看在地的價值，更期待獲得大眾的喜愛，也應該有助於專業工作兩端的人們相互了解、互相支持，社會與城市環境持續進步與改善，更是建築專業者不能放棄的使命。

為了讓更廣大的群眾可以接觸到《SCALE：尺度》季刊，這本雜誌預計於獨立書店銷售，並同步於 Readmoo 電子書平台上架。

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