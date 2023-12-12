快訊

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

網瘋傳周海媚死訊！ 名導陳勳奇揭「最新病況」

台中市建築師公會 創辦《SCALE：尺度》季刊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市建築師公會創辦《SCALE：尺度》季刊，由理事長虞承宗(中)主持發表會。記者宋健生/攝影
台中市建築師公會創辦《SCALE：尺度》季刊，由理事長虞承宗(中)主持發表會。記者宋健生/攝影

為了更積極的介入社會參與，台中市建築師公會今（12）日宣布創辦《SCALE：尺度》季刊，期待透過這本雜誌的誕生，呈現出「建築師不只是建築師」的態度與思考。

另外，也希望透過這本雜誌，展現建築師對於城市的多元觀點，將建築的美學與機能，透過立體而多元的方式，將建築師內在的各種複雜的思考，外化成為各種精密的比例，並透過精確的“尺度”，幫市民形塑「生活的容器」。

台中市建築師公會是集結專業建築工作者的在地職業公會，在現代城市的發展過程中，「建築師」是背負著為社會造福、為環境行永續的公共責任重要的推手。

台中市建築師公會公關委員會主委龔瑞琦表示，藉由公會會刊《SCALE：尺度》創刊號的發行，彰顯「建築師」角色與行業的行為、面貌，也向城市主人來溝通，讓社會大眾更了解建築師這行業、幫助城市與個人生命過程中起積極的作用。

龔瑞琦強調，藉由建築師的眼睛與文采發掘更多城市生活亮光，也把這些建築人豐富多彩的工作漫想與巧思，暫與社會大眾了解欣賞，更進一步記錄著大家生活的城市，更全面發展的脈絡。

台中市建築師公會理事長虞承宗指出，建築人的工作，需要社會大眾的了解與支持，期盼藉由《SCALE：尺度》向大眾溝通、並且相互了解，成為與市民大眾合作的第一個起點。

建築師的專業培養，除技術工程之外也包含了美感、藝術與人文，理性源於專業人的堅持，感性則來自於生活與環境的觸動，因此建築師不僅是一個空間的創造者，同時也可以是一個生活的觀察家，建築是生活的容器，意味著人們的生活、工作皆與建築密不可分。

虞承宗表示，《SCALE：尺度》的內容，是透過建築專業者的觀察與敘述，來重新檢視我們生活中再平凡不過的食衣住行育樂，以建築人角度解讀都市的生成、人文歷史的脈絡，也逐一剖析建築師的巧思與構想，協助業主從對家的想像，一步一步的化為真實的空間。

虞承宗說，《SCALE：尺度》收錄了建築師對社會觀點：包含建設物的設計、監造與施工管理權責、建築師的產業進化及都市空間的解析，以及輕鬆貼近生活的單元，與大眾分享旅遊、攝影、美食、文史等。

《SCALE：尺度》的發行，除了用專業的眼睛看在地的價值，更期待獲得大眾的喜愛，也應該有助於專業工作兩端的人們相互了解、互相支持，社會與城市環境持續進步與改善，更是建築專業者不能放棄的使命。

為了讓更廣大的群眾可以接觸到《SCALE：尺度》季刊，這本雜誌預計於獨立書店銷售，並同步於 Readmoo 電子書平台上架。

獨立書店 電子書

延伸閱讀

周董贈億萬夯曲 彈頭新歌床戲尺度大

復刻「山道猴子超商妹」掀熱議 黃捷：希望讓更多人關心交通議題

啦啦隊女孩為拍寫真「脫剩一條線」！她更猛直接全裸

歐陽娜娜脫衣「上空野外裸趴」？寫真照近拍光滑一片　文藝照罕見解放尺度

相關新聞

期貨業創舉 永豐夜夜秀直播爆紅吸引10萬人觀看

永豐期貨自製節目《永豐夜夜秀》火出新高點，11月特別企劃《永豐大亂鬥》單元，導入ESG元素成為節目大亮點，一小時的直播節...

中鋼創新開發 冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印技術

鋼鐵廠軋鋼製程中，為避免造成不同客戶訂單產品之混料情形，一般會在鋼捲外圈表面人工書寫或油墨噴印號碼，以辨別產出鋼捲的身份...

北市警跟永豐銀行簽「合作意向書」 不只打詐...也能辦幫派組織案

近年詐騙手法推陳出新，案件數居高不下，財損金額更破新高，台北市警方除了加強查緝，更跟銀行端合作，和永豐銀行共同簽訂「警銀...

高雄亞灣區5,000坪土地公開標售 總底價49億

第一太平戴維斯今（12）日公告，受上市公司國泰化工委託辦理高雄亞灣區精華土地公開標售，標的鄰近高雄捷運紅線凱旋站與高雄統...

內需加觀光復甦 北市三角窗指標店面多筆順利出租

隨疫情逐漸過去後，國內的內需消費快速復甦，國際旅客也緩步回流，經歷兩年寒冬的店面市場也緩步復甦，台北市觀光商圈的三角窗指...

業者籲開放移工！ 專家憂觀光旅宿業這「2點」 未來更徵不到人

台灣觀光餐旅業缺工問題嚴峻，即使部分業者，陸續祭出加薪留才、攬才措施，但因為兩個關鍵因素，短期內缺工困境恐難緩解，甚至可能惡化成長期現象。職場專家分析，餐旅業老闆未來想找人，只會愈來愈求不到？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。