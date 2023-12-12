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美廉社明年增百家加盟門市 Tomod’s開首家加盟店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三商家購董事總經理邱光隆。記者林海／攝影
三商家購董事總經理邱光隆。記者林海／攝影

三商家購持續優化提升營運體質，三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社今年店數達到817家，明年預計將分階段改裝優化超過100家門市，販售「美廉咖啡」的門市今年底前將達600家，佔總店數7成，同時上線「寄杯跨店取」服務，讓消費者更便捷，明年起所有門市，將全面提供咖啡服務，明年展店著力加盟，預計增百家加盟門市。

邱光隆表示，今年前三季營收減少9200萬元，但毛利卻增加8200萬，主要是不求展店速度，而著重在「商品結構優化」，導入更多貼近消費者需求的服務，超過122家門市進行「改裝優化」，調整商品陳列，打造更舒適的購物環境。

邱光隆也提到，除了美廉社之外，三商家購旗下藥妝品牌「Tomod’s特美事」，11月在新店裕隆城開出今年展店最大家的門市，延續運營火力，明年目標年度展店12家，包含2家商場及10家社區型態的門市，會是三商家購另一項重要營收動能，也有規畫Tomod’s開放加盟，明年應會有首家加盟店出現。

而主打台灣採購與環境友善的超市「心樸市集」，預計正擴大展店10家門市，邱光隆表示，不排除全台展店可能，鎖定樂齡市場，傳遞不老生活健康飲食及銀髮照護的購物理念。「美廉社」加盟增百店、「特美事」走進社區、「心樸市集」樂齡購物新定義，2024年全力擴張三商家購零售市場的連鎖版圖。

邱光隆表示，除了明年1月因應基本工資調整外，3月起，營運端的薪資還會再調高7~9%，希望給員工更穩定的環境，但由於人力缺乏，對於明年能開出多少家門店，仍不敢預估，但已經簽約的有20~30家門店會開出，同時也會有併購計畫，加速店數擴張。

咖啡 營收

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