快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

南韓對台鋼價上漲引誘中鋼上當？ 市場陰謀論四起

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼。聯合報系資料照
中鋼。聯合報系資料照

中鋼（2002）開盤前夕，貿易商提報來自南韓浦項的熱軋對台報價上漲，新價較前盤成交價每公噸上漲60至70美元，價格高於中鋼12月出廠價約20-25美元。此時卻傳出陰謀論，直指海外貿易商故意虛漲，要引誘中鋼盤價大漲後再降價促銷，此舉等同踩踏中鋼收割銷售韭菜，引起鋼市熱議。

最近部分鋼廠收到自稱來自南韓浦項的熱軋新價，每公噸在CFR680美元，較前次中鋼開盤前報價660美元漲20美元，隨著熱軋價格調漲，預估熱軋酸洗報價將上達CFR700美元。

上市鋼廠主管表示，許多國外賣家經常性在中鋼開盤前提高對台報價，讓市場研究人員高估鋼鐵行情，主要目的在於引誘中鋼盤價擴大漲勢，一旦國內行情大漲，國外賣家再降價接單，自能吸引更多台廠訂單。

部分海外鋼鐵商社不走正道，這種藉著踩踏中鋼以遂行一己銷售的做法，被認為是「陰招」。

中鋼管理師指出，國際鋼市什麼狗屁倒灶的事都有，中鋼正派經營而且經驗豐富，在鋼鐵市場是「先知先覺」等級，開盤不會被旁門左道影響，會在兼顧客戶競爭力的情況下開出合理廠盤，上下游攜手提升國際競爭力。

中鋼 鋼鐵 南韓

延伸閱讀

中鋼創新冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印技術 省成本又減碳

大陸尿素出口南韓卡關 台肥：多管道來源肥料供應無虞

安心亞邀楊晴、南韓女籃隊成立女團 各個180氣勢驚人

中鋼歡度52周年 重返小港基地舉辦廠慶活動

相關新聞

南韓對台鋼價上漲引誘中鋼上當？ 市場陰謀論四起

中鋼（2002）開盤前夕，貿易商提報來自南韓浦項的熱軋對台報價上漲，新價較前盤成交價每公噸上漲60至70美元，價格高於中...

中鋼創新冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印 助客戶節省成本

中鋼（2002）創新開發冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印技術，有助客戶節省成本，創造鋼廠及客戶的客我雙贏。

試水溫成功！雄獅回歸、劉媽媽東區店面租出去了

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，2019年曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但雄獅退出後，該店大多租給特賣會...

美廉社明年增百家加盟門市 Tomod’s開首家加盟店

三商家購持續優化提升營運體質，三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社今年店數達到817家，明年預計將分階段改裝優化超過10...

晶呈科：需求未見回溫 保守看待第4季出貨

特殊氣體廠晶呈科技（4768）指出，目前市場需求仍未見明顯回溫，因此保守看待第4季出貨表現，初估第4季氣體出貨量約落在2...

中鋼創新冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印技術 省成本又減碳

鋼鐵廠軋鋼製程中，為避免造成不同客戶訂單產品混料，會在鋼捲外圈表面人工書寫或油墨噴印號碼，以辨別產出鋼捲的身分。中鋼近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。