南韓對台鋼價上漲引誘中鋼上當？ 市場陰謀論四起
中鋼（2002）開盤前夕，貿易商提報來自南韓浦項的熱軋對台報價上漲，新價較前盤成交價每公噸上漲60至70美元，價格高於中鋼12月出廠價約20-25美元。此時卻傳出陰謀論，直指海外貿易商故意虛漲，要引誘中鋼盤價大漲後再降價促銷，此舉等同踩踏中鋼收割銷售韭菜，引起鋼市熱議。
最近部分鋼廠收到自稱來自南韓浦項的熱軋新價，每公噸在CFR680美元，較前次中鋼開盤前報價660美元漲20美元，隨著熱軋價格調漲，預估熱軋酸洗報價將上達CFR700美元。
上市鋼廠主管表示，許多國外賣家經常性在中鋼開盤前提高對台報價，讓市場研究人員高估鋼鐵行情，主要目的在於引誘中鋼盤價擴大漲勢，一旦國內行情大漲，國外賣家再降價接單，自能吸引更多台廠訂單。
部分海外鋼鐵商社不走正道，這種藉著踩踏中鋼以遂行一己銷售的做法，被認為是「陰招」。
中鋼管理師指出，國際鋼市什麼狗屁倒灶的事都有，中鋼正派經營而且經驗豐富，在鋼鐵市場是「先知先覺」等級，開盤不會被旁門左道影響，會在兼顧客戶競爭力的情況下開出合理廠盤，上下游攜手提升國際競爭力。
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