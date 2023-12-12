永聯物流開發打造亞洲最大智慧倉庫OMEGA

台灣領先的物流地產開發商永聯物流開發（以下簡稱「永聯」）宣佈於2024年6月將推出全亞洲最大智慧倉庫「OMEGA」。坐落於桃園市楊梅區，佔地20,000坪、總樓地板面積40,000坪，擁有超過80,000個AS/RS棧板儲位及超過170個碼頭。作為一座多層式、整合自動化軟硬體的智慧倉庫，OMEGA引領業界，重新定義並擴大AS/RS的使用功能，同時能容納完整的供應鏈上下游，並善用科技為客戶提供極具彈性的倉儲方案。此全新型態的大型智慧倉庫有望縮短供應鏈、降低營運成本和提升效率，堪比當年智慧型手機問世時對傳統手機的衝擊。

永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰表示：「近年來，我們面臨持續缺工、消費習慣改變等挑戰。OMEGA將透過其規模效益及自動化管理，協助跨國品牌及大型零售商大幅提升營運效率，提供一站式智慧倉儲解決方案，因應全通路零售型態及倉儲的數位化轉型，並更進一步升級物流產業。」

永聯大型智慧倉庫OMEGA解決產業缺工、自動化門檻高、消費者追求高時效等痛點。面對零售環境的高速變化，企業物流迫切需要快速回應消費者行為轉變，85%以上業者認為自動化的投入對於營運安全、品質與效率具有正面效益，但超過70%業者擔心負擔不起成本且缺乏專業整合能力。台灣2023年第一季民生消費產業缺工高達38萬人，顯見產業急需更靈活、敏捷及高效的專業倉儲物流來輔助自身的業務。

OMEGA擁有三大優勢「規模性」、「共享性」、「簡易性」，不僅滿足客戶現有的空間需求，更提供未來的空間及自動化設備的擴充彈性。客戶將能依實際使用量付費，而非負擔沉重的固定裝修成本或為閒置空間支付租金。

第二，共享性，以樓層區分客戶性質和功能，透過現代化流程，一次完成加工、倉儲、理貨、出貨及退貨等作業，且B2B和B2C業務能在單一棟建築下同時操作，達成一站式管理，節省過去不同倉庫間的運輸成本。此外，更能透過OMEGA兩側獨特圓形旋轉車道設計通往各樓層，更提升進出貨效率與安全性。

第三，簡易性，藉由永聯自主開發的ALPOS作業系統整合不同的自動化設備，不但讓資訊即時且透明，無紙化的表單作業，更符合節能減碳的要求，降低37%作業時間，提升物流整體效率及精準度。永聯亦提供專業的自動化維運團隊協助客戶應對日常的設備營運管理。

鑒於不斷變化的物流市場，OMEGA的龐大規模提供彈性優勢，支援客戶業務擴展。其自動化解決方案協助勞動密集型的供應鏈進行數位轉型，以及降低倉庫管理複雜性、優化業務流程、節省時間及成本，並幫助企業提高營運效率和決策準確性。OMEGA的穩固及安全性亦不容忽視。永聯倉儲設施的耐震、防火與營造品質皆符合國家級規範，同時運用太陽能板產生綠色能源，提供高效、安全且永續的未來倉儲解決方案，滿足現代化需求。

永聯不斷致力翻轉產業，自2018年推出2.0產品OMEGA概念以來，也將目光投向東南亞，將其成功商業模式複製到馬來西亞、泰國、新加坡等國。在海外機構型投資人的支持下，永聯承諾未來五年內在每個目標市場中投資10億美元開發智慧物流基礎設施。例如，在馬來西亞雪蘭莪州的OMEGA武吉拉惹項目已進入興建階段，預計於2024年第3季完工。同時，永聯也鎖定曼谷挽那縣作為泰國的首個擴展據點，展現其對改變亞太區域物流的堅定決心。

OMEGA新產品將於2024年推出，預計將在台灣及亞洲物流界引發重大關注。永聯將持續致力為產業帶來革新，不斷努力升級物流標準，以提供更具競爭力、效率和可持續性的解決方案。永聯期待OMEGA的推出為整個產業帶來重大改變，並為產業發展開啟全新篇章。

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