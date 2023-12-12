科思創為永續紡織塗料推出創新產品

為因應氣候變化，化工產業需逐漸摒棄石油和其他化石原材料，並轉向可再生原料。因此，科思創更廣泛地使用包括生物質原料在內的替代性原材料。現已推出一款用於紡織品塗層的新型脂肪族聚碳聚醚共聚聚氨酯分散體Impranil ® CQ DLU，其中約34%的碳含量來自植物。

過去，純化石基的Impranil ® DLU一直備受客戶歡迎，而Impranil ®CQ DLU的上市拓寬科思創目前應用於紡織品塗層的部分生物基分散體產品組合。這項新產品具有與Impranil ® DLU同樣優異的性能，以及55%的高固含量。因此，客戶現可在加工過程中用Impranil ® CQ DLU一比一替換Impranil ® DLU，進而輕鬆提升其紡織品塗層的永續性。永續性對化工產業、品牌方和消費者均至關重要，並已日漸成為決定性的購買因素。新產品名中的CQ 代表「循環智慧（CircularIntelligence）」，專用於標示至少含25%替代性原材料的科思創產品。

科思創表示，作為科思創INSQIN®品牌技術的原材料之一，現有的Impranil® DLU已能在不使用溶劑的情況下實現水性紡織品塗層，這種塗料的碳足跡明顯低於溶劑型體系。科思創紡織塗料全球負責人Torsten Pohl博士表示：「隨著創新的Impranil® CQ DLU成為我們Impranil® CQ產品組合的一部分，紡織塗料產業現在能夠使用更多可再生資源，並朝著永續又再邁進一步。」

科思創指出，Impranil® CQ DLU可用於生產體育用品、機能性紡織品、汽車內飾和箱包等產品的合成材料，因該新型高功能分散體的紡織塗料具有出色的耐水解性、極高的耐光性，以及高拉伸強度和耐刮傷性。此外，該紡織塗料還具有舒適的觸感和良好的耐鹼性。Impranil® CQ DLU可用於中間塗層和面層，並適用於多種製程，包括直接塗布、轉移塗布、網版印刷和超纖織物含浸。

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