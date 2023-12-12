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台中高雄捷運「房價陷落區」曝 這站便宜4成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄捷運。取自google地圖
高雄捷運。取自google地圖

台中、高雄捷運沿線購屋，性價比最高的區域在哪？樂屋網統計兩地捷運沿線「房價陷落區」，發現跟鄰近房價落差最大的是高雄車站，相較北側的後驛站便宜3成，與南邊的美麗島站相比更便宜4成以上。

樂屋網指出，高雄車站鐵路地下化已剩最後一哩路，屆時完工後，該區房價還有機會向上攀升。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，房價的分佈，通常是精華地段蛋黃區最高，其次是逐步往外擴散的蛋白區，再到最便宜的蛋殼區，但有些區域卻會呈現周遭房價較高，中間房價偏低的情況，形成價格的凹陷帶，此即所謂的「房價陷落區」，這些區域也通常是高性價比的入手選項。

樂屋網分析台中捷運與高雄捷運3條路線近2年的房屋單價，找出捷運沿線的房價陷落區，結果發現，高雄捷運紅線價格陷落最多的站點為高雄車站；高雄捷運橘線的房價陷落區則是信義國小站；台中捷運綠線為四維國小站。

中南部捷運宅房價陷落區。資料來源／樂屋網
中南部捷運宅房價陷落區。資料來源／樂屋網

洪安怡指出，高雄車站位於三民區，是早期開發的老舊市區，當地除了老舊透天外，近2年有不少屋齡偏高的套房大樓交易，如站前廣場大廈、天安大飯店等，這些大樓多為住商混合，價格相對親民，因而大幅拉低區域行情。

至於高雄捷運橘線的信義國小站為何房價較鄰近便宜？洪安怡分析，該站的前後站分別是文化中心站和美麗島站，前者一帶是知名文教區，因當地居民惜售導致待售房屋較少，房價有支撐，美麗島站則因新建案「中正一號院」大批成交而拉抬區域價格，讓夾在中間的信義國小站成了房價陷落區。

台中捷運綠線的房價陷落區四維國小站，同樣是因周圍發展較快導致。

洪安怡解釋，四維國小站和隔壁的文心崇德站一帶，都是早期發展，機能成熟的區域，不過文心崇德站一帶更靠近市區，人口更密集，房價略高於四維國小站周遭；而四維國小站另一旁的松竹站，則位於機捷特區與單元十二重劃區交界，近年急速發展，房價漲幅高，價格漸漸超過了四維國小站周遭。

洪安怡指出，房價陷落區提供買家經濟實惠的入手選擇，不過，中南部民眾多數習慣自駕上下班，較不仰賴捷運通勤，逐捷運而居的態勢不如北部明顯，軌道建設吸引度偏弱。

但隨著高雄輕軌預計明年初全線通車，以及高雄車站改建工程2025年底完工，交通路網建構得越完整，捷運宅的吸引力會更強，未來當地房價還有機會向上攀升。

房價 捷運 中捷 高雄輕軌 重劃區

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