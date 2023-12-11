羿麗智能創見3DIH爐 在台北國際建築建材展大放異彩

羿麗智能創見應台北市建築材料商業同業公會邀請，參加第35屆台北國際建築建材暨產品展。羿麗智能創見總經理黃維文表示，羿麗作為此次盛會的嘉賓，為公會會員提供了美味佳餚，也展現出3DIH爐在烹飪上的卓越表現。

3DIH爐的設計理念，是以高效率的電能，取代危險的瓦斯能源，同時能保留東方圓鍋快炒的火力與口味，是羿麗的超級明星商品。

黃維文指出，展覽館室內的環境雖然禁止使用明火，但這並不妨礙美食的誕生。羿麗的3DIH爐在這樣的環境中大放異彩，獨特的3D凹面設計，呈現出大火快速烹飪，以電能代替明火，同樣能烹煮出令人垂涎的美味佳餚，也展現了3DIH爐在任何場合，都能輕鬆享受烹飪樂趣。

連續四天的展期中，羿麗用心準備了多款湯品，完美呈現3DIH爐的獨特魅力。展示湯品包括招牌的「海鮮羹湯」，香辣的「剝皮辣椒雞湯」以及新鮮美味的「鮮魚丸子湯」。在寒冷的冬天，羿麗帶來了滿滿的溫暖和美味，讓整個展會充滿愉快的氛圍。 羿麗應台北市建築材料公會邀請，參加第35屆台北國際建築建材暨產品展。羿麗提供 羿麗為公會會員提供美味佳餚，也展現出3DIH爐在烹飪上的卓越表現。羿麗提供

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