豐邑響應淨零排放 贊助台中城市半程馬拉松實踐綠行動

睽違三年，第五屆台中城市半程馬拉松揮別疫情，日前於台中市政府前廣場鳴槍開跑，此次吸引超過1萬4,000人參加。豐邑機構為推廣運動、回饋社會及響應減碳愛地球活動，年年贊助主辦單位台中市政府與台中市不動產開發公會共同舉辦馬拉松盛事。

為鼓勵住戶不要宅在家，豐邑機構贊助來自新北市、新竹與台中等社區住戶共計225人參加路跑，即便當天清晨五點就得開始做暖身操，豐邑家族的跑者們依舊熱情、活力滿滿，在晨曦中大步前行。

豐邑機構準備超過600份補給品，讓豐邑家族與參加的選手都可免費獲得，特別在活動現場設置補給品夾夾樂，讓大家可以一邊玩遊戲，一邊夾取自己喜歡的補給品，甚至有人一口氣夾到兩三樣零食與補給品，大小朋友夾得不亦樂乎。

有民眾還笑稱，補給品夾夾樂高人氣，現場的排隊人潮超長，彷彿21K半程馬拉松般地長，也讓夾夾樂意外成為全場亮點。

另外，豐邑家族也跑下好成績，參與21K半程馬拉松的住戶為了能奪得佳績，每天跑步訓練體能，最後拿下男子組半程馬拉松第10名，既興奮又激動。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，豐邑機構致力於社區經營與營造，豐生活長期關注於健康、環保、運動等生活議題，共同推動社區各項運動活動，像是於社區建立有氧運動社團，讓每位住戶都能享受高品質的幸福生活。

邱崇喆說，這次馬拉松路跑，豐邑機構贊助社區住戶，鼓勵大家積極參與，這也是豐邑機構對於社區營造的承諾與回饋。

豐邑機構在淨零賽局中不缺席，為因應2050淨零排放目標，支持碳權專案實踐綠行動，響應此次自願性碳中和路跑，希望與社會一同對抗氣候變遷，一起達到淨零排放。

而此次路跑活動紀念衫、完賽提袋，皆響應採用寶特瓶環保回收紗製作，大會手冊與選手成績證明也都採無紙化，以運動做公益，鼓勵民眾邁向綠生活，為地球盡一份心力。 豐邑機構贊助來自新北市、新竹與台中等社區住戶共計225人參加路跑。豐邑機構提供

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