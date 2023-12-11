泰國普吉島第一家無人機外送 台灣新創奧榮科技搶頭香

去普吉島度假出現新商機。當地度假村Boat Pattana宣布與便利超商業者Villa Market及Avilon Robotics（奧榮泰國）三方合作，提供入住旅客無人機隨點即送服務，這是泰國第一條官方許可無人機航道，而拿下該許可證的Avilon Robotics是台灣成立7年的無人機新創。

無人機新創奧榮科技成立於2017年，由成大航太所學生合組創業團隊，是台灣第一家專攻「室內」無人機的研發團隊，相對於戶外飛行，業者指出室內無人機必須即使沒有GPS也能自行移動，關鍵技術在遙控及地圖辨識，透過機器視覺及自動導航路徑規劃能力，無人機可以利用鏡頭在室內飛行，自動建立室內地圖，可以做偵搜或搶救任務。

商業應用上，由於室內無人機能做到定位誤差值僅15公分，奧榮已獲得物流倉儲業者採用，作為人工盤點取代，只要倉儲超過100X100公尺，且走道寬度1.5米，利用5G訊號傳送訊息，無人機就能掃條碼盤點貨物，業者指出，全自動物流倉儲造價動輒千萬，非全自動倉儲業者對此系統興趣很高，已經展開POC，預期2024年會有商業合作案例出爐。

奧榮科技也是東南亞第一家物流產業無人機專業廠商，正式取得泰國政府發出執照，展開商業服務。

在普吉島，無人機服務已經開始導入，在特定合作飯店，入住旅客透過房間內QR Code掃描下載APP，若嘴饞想吃牛排，只要在APP內選購好，就能坐等無人機遠從7~10公里外飛來，特別是，牛排是送到度假村現場烹煮料理後交給旅客享用，主打高級服務。

這種另類便利商店服務，主要是因為普吉島面積廣闊，Villa分散，若由人力運送需要聘許多人力，因此想出無人機運送構想，由於無人機可以載運10公斤以內物品，航程最遠15公里，軟體會自動定位導航，監管中心只需要注意指派哪一架無人機出任務，並做一些監管即可。

奧榮表示，為服務泰國市場，除在曼谷成立分公司，也成立Avilon Robotics泰國子公司，後續還會申請其他航道許可，拓展服務範圍到醫療及民生，由於是第一家取得泰國無人機航道許可業者，Villa Market便利超商業者還因此入股奧榮，成為大股東。 奧榮科技展示室內無人機技術。記者王郁倫／攝影 泰國普吉島當地度假村Boat Pattana宣布與便利超商業者Villa Market及Avilon Robotics（奧榮泰國）三方合作，啟用無人機幫度假客人送物品的服務，成為泰國第一家無人機許可物流業者。圖/ Avilon Robotics官網

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