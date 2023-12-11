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美時與Intas製藥合作 引進Denosumab生物相似藥於亞洲

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）與 Intas 製藥今（11）日宣布共同合作，將引進治療骨質疏鬆暨癌症的生物相似藥 Denosumab 於南韓、台灣及多個東南亞市場商業化，目標搶攻年2.47億美元市場商機。

美時表示，Denosumab 是一項被廣泛運用在預防骨折及增強骨質密度的患者的單株抗體，以 Prolia 品牌名在市場銷售；另一個 Denosumab 的品牌名稱是 Xgeva，已獲核准用於預防多發性骨髓瘤、及實體瘤骨轉移病患的骨骼相關醫療領域，Xgeva 也是用於治療骨骼巨大細胞瘤的療法，特別適用於無法進行手術切除或可能導致嚴重併發症的情況。

根據 IQVIA 2022年底的統計數據， Prolia®在此次合作區域的年銷售額約為2.02億美元，而Xgeva®則約為4,500萬美元。

美時總經理 Petar Vazharov 表示，很高興能與 Intas 攜手，將 Denosumab 引進亞洲市場，此次合作與美時發展骨質疏鬆症、更年期婦女健康和腫瘤等醫療領域的多元產品策略一致。這項合作可增添美時在腫瘤與婦女健康的產品組合，更展現公司致力滿足需求患者高品質的生物相似藥的決心。

展望未來，美時將運用美時藥證申請與商業化藥品的豐富經驗及專業，推展特定醫療領域的生物相似藥品及創新藥品，以提供患者多元的醫療解決方案。

Intas 副董事長暨總經理 Binish Chudgar 表示，此次策略聯盟凸顯了 Intas 具有製造世界級頂尖、高門檻及創新生物相似藥的領先能力，也符合公司志在提供全球優質產品的願景。我們致力於推動全球醫療解決方案，特別是在骨質疏鬆症、更年期後婦女健康和腫瘤醫療的領域方面，努力讓患者的生活品質達到正面的提升。

根據協議條款，美時擁有此藥品於南韓、台灣及東南亞地區等多個市場的商業化權利，並將負責藥證申請及法規相關程序。Intas 則負責完成產品開發、製造與供應。

美時 東南亞

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