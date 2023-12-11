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中鋼獲利出現向上拐點 11月稅前盈餘10億、年增達137%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

沈寂多時，中鋼（2002）獲利出現向上拐點。中鋼11日公布自結11月稅前盈餘10.12億元，與去年11月同期的合併虧損27.67億元相比較，不但轉虧為盈，而且年增幅度高達137%，鋼市好轉訊號確立，市場看旺前景，有機會帶動鋼市補貨風潮，提振市場交易信心。

中鋼

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