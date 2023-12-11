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華航連續八年入選 DJSI 首度引進企業採購 SAF 合作減碳計畫

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023 年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評選結果出爐，中華航空連續八年入選新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司，名列全球航空產業第二高分。華航提供
2023 年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評選結果出爐，中華航空連續八年入選新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司，名列全球航空產業第二高分。華航提供

2023 年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI） 評選結果出爐，中華航空（2610）連續八年入選新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司，名列全球航空產業第二高分，優異表現深獲國際一致肯定，穩居航空業永續發展領導地位。

DJSI 為全球最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司（S&P Global）邀請全球超過 13,000 家企業參與，透過評鑑涵蓋產業於環境、社會、公司治理 （ESG）等永續發展表現，選拔出各產業績效前 10% 的企業。今年全球共有 61 家航空公司參與評選，華航在廢棄物管理、節水策略、乘客安全、永續行銷與品牌認知、商業道德、透明度與報導等題組中拿下滿分，連同生物多樣性、人才吸引與留任、資訊安全與系統可用度、勞工實務指標等共 10 項取得航空產業最高分，成功展現企業營運策略結合永續理念。

華航致力 ESG 不遺餘力，連續兩年響應天合聯盟永續飛行挑戰，今年更擴大執行永續示範航班，為首家國籍業者宣示添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels, SAF ) 載客貨飛行，相關減碳績效成長 15 倍，勇奪「最佳機上用品供應鏈獎 ( Best Inflight Supply Chain )」及「最佳應用創新獎 ( Best Adopted Solution )」雙項殊榮。華航也將永續示範航班的精神，拓展到日常的環保作業，機上試行廢棄物分類回收，逐步擴展至所有長程航線，機上服務所產生的鐵鋁罐、玻璃瓶、寶特瓶、紙類等廢棄物，分類放入環保垃圾袋，妥善打包及束口後，置入環保車（ECO CART）內，進一步落實環保作為，降低對地球的負擔。

華航做為運輸業的永續領航者，今年率先台灣業者加入國際知名油商與區塊鏈平台建立的永續航空燃油計畫，首度引進企業採購 SAF 合作模式，並提供可追蹤且可驗證的減碳報告，逐步推動客貨運航班添加使用 SAF，攜手供應鏈廠商及企業客戶夥伴，共同減少碳足跡，支持全球永續能源轉型，升級打造企業淨零合作力，創造雙贏減碳績效，積極邁向 2050 年淨零碳排目標。

華航以「持續落實 ESG 推動，創造企業永續競爭力」為發展核心，耕耘永續作為成果卓越，受國內外多方肯定，連續十年榮獲「台灣企業永續獎」優異成績，今年再創高峰，首度獲頒「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，也名列 S&P Global 永續年鑑評比全球航空業榜首。

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