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國際不看好！ 台北不動產投資排名連三年下跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

根據最新亞太地區房地產趨勢調查報告，2024年不動產投資前景排行前五名，分別為東京、雪梨、大阪、新加坡及墨爾本。日本及澳洲都有兩個城市擠入前五。

至於台北市，本次調查位居第19名，比去年下跌2名，已連續三年下跌，顯示國際不動產投資者對台灣市場的參與度相對較低，投資主力仍為本土法人及個人。

資誠全球聯盟組織與城市土地學會訪問149位不動產專業人士，以及54位機構投資人、開發商、房地產公司代表和貸款經紀人，近日共同發布2024年亞太地區房地產趨勢調查報告。

報告指出，2023年第三季亞太區不動產交易金額為257億美元，較於去年同期下降37%，主要是全球投資人過去經常購置的傳統型資產如大型、市中心的商辦及零售相關資產，因殖利率的增長無法達到預期，造成買賣雙方陷入僵局。

而為了尋求符合高利率環境下投資報酬門檻的投資標的，投資人轉向住宿類型的不動產，如集合住宅、學生公寓、銀髮住宅，以及因旅遊業持續復甦而受惠的飯店旅館，此外另類需求還包含物流、數據中心及生物科技相關產業。

台灣部分，根據普華國際不動產統計，全台今年1至11月土地及商用不動產投資總額約新台幣2,410億元，其中工業地產最為亮眼，廠房、廠辦及工業土地交易合計突破850億。

普華國際不動產總經理田揚名表示，觀察近期產業趨勢，廠辦市場以北部地區最為熱絡，熱區包含新北汐止及土城；廠房市場中部地區則以台中與彰化詢問度最高。

普華國際不動產董事長劉博文表示，2023年商用不動產市場中的重要買方壽險業者，因所屬金融集團的防疫保單虧損及升息影響，投資力度不如去年，近期又因總統大選接近且市場預期將進入降息循環，許多投資人仍處觀望期。

但通膨持續上升，商用不動產收租相對保值、抗通膨的特性仍會吸引投資人布局，主力產業如電子、半導體及物流業的剛性需求也將持續支撐買盤。

亞太地區各主要城市歷年投資前景排名。資料來源／資誠全球聯盟組織
亞太地區各主要城市歷年投資前景排名。資料來源／資誠全球聯盟組織

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