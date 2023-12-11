「我的減碳存摺-月月抽機票」活動進行中 搭乘公共運輸減碳還能抽大獎

鼓勵民眾多多使用公共運輸，實現淨零排碳的永續環境，台北市政府、台北市公車聯營管理委員會及悠遊卡公司共同規劃「我的減碳存摺-月月抽機票」抽獎活動，於今年10月1日已開跑，為鼓勵民眾多多使用公共運輸，實現淨零排碳的永續環境，自10月1日起至12月31日止，三個月期間，每月都會抽出超值好禮，有日本雙人來回機票一名、掃地機器人二名、PS5主機三名、有1,000元儲值金的特製悠遊卡15名、有500元儲值金的特製悠遊卡20名等豐富獎項。

活動參加方式為加入「悠遊付Easy Wallet」APP會員，綁定與使用本人記名悠遊卡，搭乘雙北公共交通運具(公車、捷運、輕軌及YouBike)就能計算減碳量。累計滿1kg減碳量即可獲得當月抽獎資格一次，每累計滿5kg，可再增加一次抽獎機會，累計滿10kg則多兩次，以此類推，搭乘公共運輸越多，中獎機會就越大。還沒有加入的快來點選「減碳存摺月月抽機票」活動ICON，閱讀完活動詳情後，記得勾選我已詳閱並同意相關注意事項，點選「參加活動」快速加入本次活動，詳細操作說明請參考活動懶人包。

活動結束後搭乘公共運輸之減碳紀錄，亦可於「我的減碳存摺」ICON查詢，歡迎民眾踴躍參與，超值好禮幸運得主就是您。詳細活動辦法及參加方式請詳悠遊卡官網(https://lihi2.com/crmU6)。最新活動訊息亦可持續關注交通局「臺北交通大家談」FB粉絲團。

身兼台北市公車聯營管理委員會主任委員的首都客運集團董事長李博文說，台北市公車業界自疫情緩解後，積極推出各項吸引民眾搭乘公車的方案，包括由聯管委員會首次協調各業者開闢內科快線1及內科快線2，行駛北環幹線公車，11月起也配合台塑企業總部搬遷內湖，行駛台北企業園區至捷運南京三民站的八班通勤專車，都以改善內科交通為首要任務。李博文透露，公車業者在2024年上半年還會陸續推出多條路線優化方案，將提報市府核准後陸續實施，公車聯管委員會也主動辦理了多場公車論壇活動，邀請外部專家輔導，目的都在提升營運效率和載客能量。

李博文強調，台北市公車的運量已經從谷底回升，業者會盡力提升行安與服務，並且改善公車司機的勞動條件與工作環境，只要運價調整，會再為員工調薪，希望各家公司逐漸補足缺額，今年7月1日TPASS基北北桃1200都會通實施以來，到11月底已發售260萬張，也有7.8萬人次參與「我的減碳存摺」，如果公車運量持續回升，李博文不排除後續會配合市府推出更好康的方案，目的就在鼓勵民眾搭乘公共運輸，李博文也對台北市長蔣萬安上任後，多方協助公車業者，如提供北捷機廠供電動公車充電、推出減碳存摺方案及多次深入基層鼓舞公車員工士氣，表達肯定和感謝。

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