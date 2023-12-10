中鋼歡度52周年 重返小港基地舉辦廠慶活動

中鋼（2002）12月9日晚間於小港廠行政區舉辦52周年廠慶活動，以「我愛(52)中鋼 永續發光」為主軸，將「智慧創新、綠能減碳、價值共創」三項新願景要素及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大轉型行動等意象，設計成六座燈柱，除了邀請多位歷任退休的董事長、總經理出席參與外，在董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智經理所帶領的經營團隊，並邀請中鋼企業工會理事長陳春生、監事會召集人彭漢廷，以及特別蒞臨的立法院經濟委員會立委賴瑞隆等共同點亮燈柱，期許全體中鋼人攜手團結，以二軸三轉實現新願景，不僅讓中鋼持續發光，也為中鋼永續成長奮力前行。

中鋼今(2023)年恢復到小港廠舉辦廠慶活動，主要因為近年來新生代中鋼人陸續的加入，希望讓新進員工了解到小港是中鋼的起家厝，也是中鋼精神醞釀發揚的基地。因此，也特別安排廠區巡禮及史蹟館參觀活動，讓年輕同仁及寶眷不僅瞭解中鋼投入ESG的努力，也感受建廠初期的篳路藍縷歷程，勉勵同仁飲水思源同時，能夠承接中鋼52年累積的經驗及智慧，並承擔下一個50年發展的榮耀使命。

廠慶活動內容精采豐富，下午4點由高雄在地「豆子劇團」於大禮堂內帶來勵志劇場《傻豆騎士2》，劇情除了刻劃親情、友情的可貴，也讓觀賞的大小朋友對不同階段的生命課題，有著更深刻的體會。演出過程也有許多原創歌曲，讓孩子沈浸在視覺、聽覺的音樂饗宴。表演當中，演員們使出渾身解數，生動活潑演出，再搭配精采絕倫的劇情，讓現場大小朋友看得目不轉睛。同時，中鋼於小港廠行政區規劃異國美食園遊會、氣墊樂園、街頭藝人表演、社團聯展及打卡拍照專區等，許多同仁攜家帶眷在行政區周邊穿梭，熱情參與各項活動，享受周末溫馨美好的歡樂時光。

中鋼廠慶晚會活動於傍晚6點展開，由演藝界有著「台灣濱崎步」稱號的知名藝人王彩樺熱情主持，安排曾榮獲多項國際大賽冠軍的青葉國小原住民合唱團及「缺席舞團」率先暖場表演，在代表「智慧創新、綠能減碳、價值共創」三項新願景要素及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大行動的六座燈柱啟動儀式結束後，分別安排第31屆金曲獎最佳樂團滅火器樂團、演歌雙棲的人氣歌手黃文星，以及實力派創作女歌手關詩敏輪番上陣大展歌喉，可以說是呈現適合老、中、青三代的節目內容，將現場氣氛帶到最高潮，一同歡慶中鋼52周年生日。

面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼在新願景引領下，擘畫十年期經營發展策略，積極推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業兩大主軸及開展三大轉型工作。中鋼藉由廠慶規劃的一系列活動，鼓勵同仁們在工作忙碌之餘，帶著家人親友來到公司一同歡聚，也凝聚員工士氣與向心力，期許同仁秉持信心、恆心、決心與韌性，共同發揮團隊、企業、踏實、求新的中鋼精神，代代傳承團結奮發，讓中鋼持續綻放光芒、永續成長，朝專、精、強的智慧精緻鋼廠邁進。 中鋼今年恢復到小港廠舉辦廠慶活動，希望讓新進員工瞭解到小港是中鋼的起家厝，也是中鋼精神醞釀發揚的基地，特別安排廠區巡禮，讓年輕同仁及寶眷瞭解中鋼投入ESG的努力。(中鋼/提供) 中鋼廠慶活動，由翁朝棟董事長(前排左六)、王錫欽總經理(前排左五)、鄒若齊前董事長(前排左四)、宋志育前董事長(前排左三) 、陳源成前總經理(右四)、歐朝華前總經理(前排左二)、林弘男前總經理(前排左一)、黃建智執行副總經理(前排右三)，並邀請中鋼企業工會陳春生理事長(前排右五)、監事會召集人彭漢廷(前排右一)，以及特別蒞臨的立法院經濟委員會賴瑞隆委員(前排右六)共同點亮燈柱。(中鋼/提供)

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