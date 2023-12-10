超商新型態販售 滿足民眾需求
台灣外食商機龐大，每家超商早期自助式熱食，以茶葉蛋、包子、關東煮為主，讓不到一坪熱食自助餐區創造高坪效，如今更在商品力求差異化推出不同商品，以新型態熟食區販售，滿足消費者24小時餐食需求。
統一超商旗下7-ELEVEN指出，去年起推出「星級饗宴-滷味」，是希望搶攻滿足正餐和解饞需求，晚餐及宵夜時段也受上班族或學生族群歡迎。
全家發展新型態熟食區搶攻消費者味蕾，全家指出，除原有關東煮機、蒸包機台外，更導入燒烤、炸物等熟食品項，讓店舖可彈性對應商圈特性，推出不同商品滿足消費者餐食需求。
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