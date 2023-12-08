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福貞營收／11月重返7億元 陝西廠年底試產

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

福貞-KY（8411）公布11月合併營收7億元，較上月成長23.4%，較去年同期略減5.2%，累計前11月合併營收73.79億元，年減幅維持在5%左右；12月進入傳統出貨高峰，預期全年營收可望與去年相當，明年則將優於今年。

明年農曆年節落在2月，客戶端因應年節銷售需求並考量物流配送時間與距離，預期於12月至明年1月中下旬啟動備貨；但福貞11月合併營收仍站上7億元，主要因為集團產線產能利用率，目前兩片式鋁罐為七成以上、三片式鐵罐則達八成。加上新竹廠接獲台灣老牌飲料製造商酒精飲品320ml與全球通用202罐蓋，以及全球知名飲料公司的碳酸性飲料330ml纖體罐新產品訂單挹注所致。

至於陝西廠部分，預計12月底前順利完成客戶測試，目前在手客戶為大陸知名啤酒大廠與區域品牌飲品公司，產品則為啤酒與水果風味汽水等。

福貞表示，以河南廠經驗，正式投產後約12至15週達到滿載階段，則陝西廠預計明年第2季達到滿載，可實現產能達6億支空罐，年產值人民幣3億元的目標，且該廠產線規劃有標準罐型與500ml，將滿足客戶多元罐型需求。

展望未來，福貞說，迎接農曆年節慶需求，12月通常為公司年度單月出貨高峰之一，預期全年合併營收可望與去年約當；而明年隨著陝西廠投產，加上大陸啤酒罐化率仍低，全年營運表現將有望優於今年。

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營收 產能利用率

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