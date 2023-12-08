潤泰材獨家代理日本高品質NIHON FLUSH品牌 助攻營運成長力
潤泰材（8463）今（8）日宣布獨家代理日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館；潤泰材董事暨潤泰新（9945）總經理李志宏表示，潤泰材新增室內木門品牌NIHON FLUSH獨家進口代理事業後，未來潤泰集團旗下新建案將會同步該品牌高品質木門列為標配，全面供住戶使用。
潤泰工學鑑賞館今正式開幕，包括潤泰新董事長簡滄圳、潤弘（2597）董事長暨潤泰新總經理李志宏，以及NIHON FLUSH創辦人高橋榮二社長均出席揭幕儀式。
高橋榮二指出，台灣住宅市場雖很成熟，但在一般大眾型之木門品質並不是很高，這讓NIHON FLUSH產品有切入空間，加上公司定位是中上品牌，具高性價比特質，認為台灣買方對高性價比產品將有不錯的需求。
潤泰材代理NIHON FLUSH將會跨出集團內建案使用，第一年以出售1萬樘為目標；市場初估，國內室內木門市場每年需求量約在30萬樘；潤泰材最新11月營收達5.6億元、年增16.1%；累計今年前11月營收達49.06億元、年增29.8%。
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