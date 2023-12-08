快訊

Live／四局下中華得點圈有人吞3連K未得分 對日戰0:0僵局

潤泰材獨家代理日本高品質NIHON FLUSH品牌 助攻營運成長力

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
潤泰材今日宣布取得日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館，同步宣告公司產品線朝進口代理事業拓展，未來潤泰集團旗下新建案將會同步該品牌高品質木門列為標配，全面供住戶使用；左為潤泰新董事長簡滄圳、右為NIHON FLUSH創辦人高橋榮二社長今日共同出席潤泰工學鑑賞館揭幕儀式。陳美玲攝影。
潤泰材今日宣布取得日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館，同步宣告公司產品線朝進口代理事業拓展，未來潤泰集團旗下新建案將會同步該品牌高品質木門列為標配，全面供住戶使用；左為潤泰新董事長簡滄圳、右為NIHON FLUSH創辦人高橋榮二社長今日共同出席潤泰工學鑑賞館揭幕儀式。陳美玲攝影。

潤泰材（8463）今（8）日宣布獨家代理日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館；潤泰材董事暨潤泰新（9945）總經理李志宏表示，潤泰材新增室內木門品牌NIHON FLUSH獨家進口代理事業後，未來潤泰集團旗下新建案將會同步該品牌高品質木門列為標配，全面供住戶使用。

潤泰工學鑑賞館今正式開幕，包括潤泰新董事長簡滄圳、潤弘（2597）董事長暨潤泰新總經理李志宏，以及NIHON FLUSH創辦人高橋榮二社長均出席揭幕儀式。

高橋榮二指出，台灣住宅市場雖很成熟，但在一般大眾型之木門品質並不是很高，這讓NIHON FLUSH產品有切入空間，加上公司定位是中上品牌，具高性價比特質，認為台灣買方對高性價比產品將有不錯的需求。

潤泰材代理NIHON FLUSH將會跨出集團內建案使用，第一年以出售1萬樘為目標；市場初估，國內室內木門市場每年需求量約在30萬樘；潤泰材最新11月營收達5.6億元、年增16.1%；累計今年前11月營收達49.06億元、年增29.8%。

潤泰材董事李志宏（左二）今日宣布取得日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館，此舉宣告公司產品線朝進口代理事業拓展，成為後續營運成長另一大助力；左三為潤泰新董事長簡滄圳、右二為NIHON FLUSH創辦人高橋榮二社長共同出席揭幕儀式。陳美玲攝影。
潤泰材董事李志宏（左二）今日宣布取得日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館，此舉宣告公司產品線朝進口代理事業拓展，成為後續營運成長另一大助力；左三為潤泰新董事長簡滄圳、右二為NIHON FLUSH創辦人高橋榮二社長共同出席揭幕儀式。陳美玲攝影。

潤泰新 營收

延伸閱讀

Live／曾仁和驚險化解三壘有人危機 中日戰三局維持0:0

回應CCPI 環境部：台灣減碳有成 在亞洲僅次於日本

亞錦賽／贏日本就冠軍戰 郭李建夫：真劍勝負

日圓0.21甜甜價掰了？匯銀：要看預警會不會實現

相關新聞

侯友宜拋青年購屋免頭期款 專家：房價又要噴了

國民黨總統候選人侯友宜今天拋出青年購屋方案政見，青年購屋1,500萬內可全部貸款，等於免頭期款，前5年利息優惠補貼0.5...

青年購屋1500萬可以買哪？台北三區有機會、這路最多

總統候選人侯友宜提出青年購屋555方案，希望用免頭期款的方案，助年輕人成家，引起熱議。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指...

影／明揚上月大量解僱…董座向留下員工喊話 盼一周年後從谷底恢復

經濟部產業園區管理局高屏分局轄內明揚公司9月22日大火，造成10死逾百人傷，事發至今兩個多月，明揚在11月中旬向經濟部提...

潤泰材獨家代理日本高品質NIHON FLUSH品牌 助攻營運成長力

潤泰材（8463）今（8）日宣布獨家代理日本唯一上市木門廠商NIHON FLUSH在台獨家代理權，並成立潤泰工學鑑賞館；...

「金旅獎」得獎王！鳳凰旅遊七大行程奪獎

品保協會2023年「國際金旅獎」今（8）日舉行頒獎典禮，為疫情解封後首度擴大舉辦，在這一屆的「旅遊業奧斯卡獎」中，鳳凰（...

台灣虎航×Rakuten Monkeys 聯名彩繪二號機今亮相首飛

繼2021年3月台灣虎航-創（6757）與Rakuten Monkeys推出首架聯名彩繪機，台灣虎航今(8)日宣布與Ra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。