聯友攜手康普旗下天弘 打造電動車循環材料供應鏈

聯友集團攜手康普（4739）子公司天弘化學，打造電動車循環材料供應鏈，搶攻歐盟電池法案再生材料龐大循環經濟商機。今（8）日雙方正式簽屬合作備忘錄，將聯手因應最新歐盟新電池法案，促進循環材料再生並減少稀貴資源開採，將有限的資源根留台灣，減少對進口的依賴程度，從而支持台灣電動車電池產業的發展。

天弘表示，此次雙方的合作，不僅提出對應新歐盟電池法案逐漸拉高再生材料使用比率的有效作為，亦將助攻台灣電動車電池產業的發展。尤其是台灣位處島國，產業有著鈷、鎳、鎢等資源的進口需求，而其中鈷是製造電池的關鍵材料，如今在兩集團攜手下，於台灣可望成為電池材料稀有金屬閉環式（Close Loop）供應鏈。

另，據最新公布的新歐盟電池法案，新電池使用再生材料的最低比例至少需為鈷16%、鉛85%、鋰6%、鎳6%；隨著時間推移，所需的再生材料隨之增加，法規生效十三年後，再生材料使用比例增為鈷26%、鉛85%、鋰12%、鎳15%，如何獲得這些龐大再生材料，已成為全世界電池材料供應廠必須面對的艱難課題。

聯友集團聯友金屬以獨家自有專利設備與技術提取硬質合金之鎢與鈷金屬及其衍生物，主要核心業務為將各種鎢、鈷製品產業用料再製為鎢、鈷金屬鹽類衍生物的產品服務，隨著ESG與減碳碳權熱潮下，產品於市場口碑頗受好評，為蘋果公司金屬回收原料供應鏈體系之中，更在2023 年09 月取得UL 再生料含量驗證（聯友生產鎢酸鈉產品中所含鎢金屬量均為100%回收）。隨著公司營運規格擴大，在2021年於宜蘭縣五結鄉成立子公司「聯友能源科技(股)公司」，並將生產鈷金屬製品及鹽類其衍生物業務轉換於此萃取與提煉。

聯友能源致力於將各種再生資源（硬質合金、航太高溫合金、鋰電池黑粉、催化劑與觸媒等）運用濕法冶金與氧化還原等獨家技術經驗生產為100%再生產業原料（碳酸鈷、硫酸鈷及金屬鈷粉等）閉環循環至產業鏈，達到資源永續再生之願景。

康普子公司天弘化學(股)公司成立於1975 年，從重砂中萃取稀土產品開始。目前已發展成為專業鈷系化學材料公司，天弘化學具有鈷原礦萃取技術，並運用長年累計之濕法冶金技術經驗於2018 年增設頭份廠及新竹二廠，生產硫酸鈷溶液、氯化鈷溶液及硫酸鈷結晶。並藉由一條龍式服務，以增取更多國際性電動車電池材料訂單，提高市場佔有率。

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