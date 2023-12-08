快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

「金旅獎」得獎王！鳳凰旅遊七大行程奪獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
品保協會2023年「國際金旅獎」今（8）日舉行頒獎典禮，鳳凰旅遊抱回七座獎盃。圖/鳳凰提供
品保協會2023年「國際金旅獎」今（8）日舉行頒獎典禮，鳳凰旅遊抱回七座獎盃。圖/鳳凰提供

品保協會2023年「國際金旅獎」今（8）日舉行頒獎典禮，為疫情解封後首度擴大舉辦，在這一屆的「旅遊業奧斯卡獎」中，鳳凰（5706）抱回七座獎盃，蟬聯得獎行程總數最多的旅行社。

一向叫好叫座的「金鳳凰系列」大陸線，奪得二項國際金旅獎，包含「金鳳凰江南中國四大名店、八大菜系全品9日」以及「金鳳凰江西名山勝景全覽11日」，鳳凰並在2023年首次增設的「優旅選」獎項中，贏得五座獎盃，包含東澳全覽美夢成真9天、埃及紅海法老傳奇12天，以及戀上檳城5天和日本線兩大優質行程-花見櫻吹雪鳥取5天、鹿兒島精選百選溫泉饗宴5天。

曾創下大陸地區得獎數最多、紀錄輝煌的鳳凰大陸線，今年勇奪雙金，創意十足的江南9天行程，以「食在江南」的概念脫穎而出，帶領大家在一趟行程中不僅遊遍江南好風景，更吃遍了八大菜系美食，行程安排旅客品嚐中國大陸美食四大名店，包含北京全聚德杭州分店、揚州富春茶社、蘇州松鶴樓和杭州樓外樓，加上米其林一星餐廳的老正興黃浦店以及上海本幫菜名店，不只是一味的提高餐標，而是真正吃到了江南的美食文化的精髓，優質頂級而且話題性十足。

江西全覽11日行程則規劃了一般旅遊團鮮少安排、卻相當值得一遊的贛南景點，包含小武當山及龍南客家圍屋，並特別在廬山上景區內安排住宿五星兩晚，讓旅客可以放慢腳步，好好一窺廬山真面目。鳳凰的大陸線行程不斷求新求變，在細節上更貼心巧思規劃，迎接即將到來的3月大陸團禁令解除，已掀起一波預購熱潮。

此外，榮獲品保優旅選的五大產品，在行程規劃、住宿及餐飲等細節的要求上，同樣力求盡善盡美，深具魅力；像是東澳9天行程，特選澳洲版米其林指標～廚師帽美食餐廳，展現驚艷度與高品質，而埃及12天藉由兩段國內段飛機、尼羅河郵輪等交通上貼心的安排，讓埃及玩起來更深度；檳城5天則融合了歷史、文化、美食和自然等元素，日本線行程-花見鳥取5天提供了不一樣的新鮮賞櫻路線，體驗日本在地的賞櫻樂趣，而鹿兒島5天以直飛優勢加上首屈一指的溫泉飯店，享受旅遊日本的細緻度與滿足感。

日本 埃及

延伸閱讀

以哈戰爭累計58名巴國記者喪生 「無國界記者」籲開放拉法口岸

共建「一帶一路」結碩果 中埃聯合研製衛星成功發射

美軍機將抵埃及 首次向加薩運送人道援助物資

以巴休戰延長 美首架軍機載援助加薩物資抵埃及

相關新聞

侯友宜拋青年購屋免頭期款 專家：房價又要噴了

國民黨總統候選人侯友宜今天拋出青年購屋方案政見，青年購屋1,500萬內可全部貸款，等於免頭期款，前5年利息優惠補貼0.5...

青年購屋1500萬可以買哪？台北三區有機會、這路最多

總統候選人侯友宜提出青年購屋555方案，希望用免頭期款的方案，助年輕人成家，引起熱議。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指...

影／明揚上月大量解僱…董座向留下員工喊話 盼一周年後從谷底恢復

經濟部產業園區管理局高屏分局轄內明揚公司9月22日大火，造成10死逾百人傷，事發至今兩個多月，明揚在11月中旬向經濟部提...

台灣虎航×Rakuten Monkeys 聯名彩繪二號機今亮相首飛

繼2021年3月台灣虎航-創（6757）與Rakuten Monkeys推出首架聯名彩繪機，台灣虎航今(8)日宣布與Ra...

台北首間寶可夢中心8日開幕 消費可獲得開幕紀念特典卡

「Pokémon Center TAIPEI（寶可夢中心台北）」今（8）日在新光三越台北信義新天地A11開幕。這是繼新加...

機場捷運線差一站便宜三成 泰山貴和站最實惠

樂屋網統計台北捷運、桃園機場捷運近兩年房屋價格，結果發現，機場捷運的泰山貴和站，比體育大學站周遭房價便宜一成，更比泰山站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。