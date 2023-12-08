「金旅獎」得獎王！鳳凰旅遊七大行程奪獎

品保協會2023年「國際金旅獎」今（8）日舉行頒獎典禮，為疫情解封後首度擴大舉辦，在這一屆的「旅遊業奧斯卡獎」中，鳳凰（5706）抱回七座獎盃，蟬聯得獎行程總數最多的旅行社。

一向叫好叫座的「金鳳凰系列」大陸線，奪得二項國際金旅獎，包含「金鳳凰江南中國四大名店、八大菜系全品9日」以及「金鳳凰江西名山勝景全覽11日」，鳳凰並在2023年首次增設的「優旅選」獎項中，贏得五座獎盃，包含東澳全覽美夢成真9天、埃及紅海法老傳奇12天，以及戀上檳城5天和日本線兩大優質行程-花見櫻吹雪鳥取5天、鹿兒島精選百選溫泉饗宴5天。

曾創下大陸地區得獎數最多、紀錄輝煌的鳳凰大陸線，今年勇奪雙金，創意十足的江南9天行程，以「食在江南」的概念脫穎而出，帶領大家在一趟行程中不僅遊遍江南好風景，更吃遍了八大菜系美食，行程安排旅客品嚐中國大陸美食四大名店，包含北京全聚德杭州分店、揚州富春茶社、蘇州松鶴樓和杭州樓外樓，加上米其林一星餐廳的老正興黃浦店以及上海本幫菜名店，不只是一味的提高餐標，而是真正吃到了江南的美食文化的精髓，優質頂級而且話題性十足。

江西全覽11日行程則規劃了一般旅遊團鮮少安排、卻相當值得一遊的贛南景點，包含小武當山及龍南客家圍屋，並特別在廬山上景區內安排住宿五星兩晚，讓旅客可以放慢腳步，好好一窺廬山真面目。鳳凰的大陸線行程不斷求新求變，在細節上更貼心巧思規劃，迎接即將到來的3月大陸團禁令解除，已掀起一波預購熱潮。

此外，榮獲品保優旅選的五大產品，在行程規劃、住宿及餐飲等細節的要求上，同樣力求盡善盡美，深具魅力；像是東澳9天行程，特選澳洲版米其林指標～廚師帽美食餐廳，展現驚艷度與高品質，而埃及12天藉由兩段國內段飛機、尼羅河郵輪等交通上貼心的安排，讓埃及玩起來更深度；檳城5天則融合了歷史、文化、美食和自然等元素，日本線行程-花見鳥取5天提供了不一樣的新鮮賞櫻路線，體驗日本在地的賞櫻樂趣，而鹿兒島5天以直飛優勢加上首屈一指的溫泉飯店，享受旅遊日本的細緻度與滿足感。

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