跨界出擊起航 台灣虎航×Rakuten Monkeys 聯名彩繪二號機亮相首飛

繼2021年3月台灣虎航-創（6757）與Rakuten Monkeys推出首架聯名彩繪機，獲得各界熱烈迴響以來，台灣虎航今日宣布與Rakuten Monkeys再推出聯名彩繪二號機，初次亮相即直飛桃園-新潟航線；為了慶祝聯名彩繪二號機首航，特別在桃園機場的候機室舉辦首飛慶祝活動，和搭乘首航班的旅客共同歡度這值得紀念的一刻。

迎接首飛喜事，台灣虎航董事長陳漢銘及Rakuten Monkeys副董事長暨領隊川田喜則也特別前來共同見證，並期盼藉由聯名彩繪二號機的推出，完美傳達出台灣虎航的活力及熱情，以及Rakuten Monkeys的熱血應援氛圍。自今日正式起航後，將會有二架聯名彩繪機同時服役，將以滿滿的活力，乘載每一位旅客飛往其旅遊目的地。

陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys的合作緣份始於2020年，彼此對於合作方向有許多共識，相談甚歡，這段期間陸續催生了聯名彩繪一號機、「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行、台虎主題日等眾多合作案，都獲得各界好評。相信藉聯名彩繪二號機的起航，勢必能再為彼此品牌開拓出不只雙贏，更是在台日市場都可以多贏的局面。

為了慶祝聯名彩繪二號機首飛，今日所有搭乘首飛航班的旅客，皆可獲得台灣虎航和Rakuten Monkeys聯名推出的限量夢想馬克杯、精美口罩組和首航紀念明信片乙份，且機上也特別提供特製造型餅乾供旅客享用。另外，除了有親切的虎妞們與旅客合影留念外，樂天女孩包括十元、卉妮、宋宋、慧慧等人也特別前來應援，獻上熱情洋溢的啦啦隊表演，獲得現場旅客的如雷掌聲，加上候機室隨處可見虎將和Rocky的造型擺飾，充滿了節慶般的歡樂氛圍，讓搭乘此首飛的旅客紛紛開心表示「真的是太幸運了」。

於今日風光起航的聯名彩繪二號機，延續一號機的設計概念，再度採用握拳極具有魄力的吉祥物Rocky來作為主視覺，營造出滿滿的應援活力，同時也把Rakuten Monkeys的球隊logo移至機身前方更醒目的位置。未來一個月內，除了桃園-新潟航線外，桃園-名古屋、桃園-大阪關西、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川都有機會可以搭乘到任一架聯名彩繪機，短期間內有計劃搭乘這些航線的旅客，或許就有機會近距離感受聯名彩繪機滿滿的元氣活力。更多相關訊息請參考活動頁(https://reurl.cc/XmdYLR)。且為慶祝聯名彩繪二號機活力起航，台灣樂天信用卡也推出全卡友至專屬購票網頁購買台灣虎航全航線來回機票 ，最高可享四人以上同行票價7折起之優惠，活動期間至2023年12月21日晚間23:59為止，歡迎至台灣樂天信用卡官網查詢。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、南韓、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並關注台灣虎航官方IG帳號(tigerair.taiwan)，以獲得第一手的消息。 台灣虎航董事長陳漢銘(右)及Rakuten_Monkeys副董事長暨領隊川田喜則於大型登機證上簽名留念。台灣虎航提供

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