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台灣虎航×Rakuten Monkeys 聯名彩繪二號機今亮相首飛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
樂天聯名彩繪2號機於今日正式起航。(虎航提供)
樂天聯名彩繪2號機於今日正式起航。(虎航提供)

繼2021年3月台灣虎航-創（6757）與Rakuten Monkeys推出首架聯名彩繪機，台灣虎航今(8)日宣布與Rakuten Monkeys再推出聯名彩繪二號機，初次亮相即執飛桃園-新潟航線；為了慶祝聯名彩繪二號機首航，特別在桃園機場的候機室舉辦首飛慶祝活動，和搭乘首航班的旅客共同歡度這值得紀念的一刻。

迎接首飛喜事，台灣虎航董事長陳漢銘及Rakuten Monkeys副董事長暨領隊川田喜則也特別前來共同見證，自今日正式起航後，將會有二架聯名彩繪機同時服役，將以滿滿的活力，乘載每一位旅客飛往其旅遊目的地。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「台灣虎航與Rakuten Monkeys的合作緣分始於2020年，彼此對於合作方向有許多共識，相談甚歡，這段期間陸續催生了聯名彩繪一號機、『台虎樂猿．10號應猿團』微旅行、台虎主題日等眾多合作案，都獲得各界好評。相信藉聯名彩繪二號機的起航，勢必能再為彼此品牌開拓出不只雙贏，更是在台日市場都可以多贏的局面」。

為了慶祝二號機首飛，今日所有搭乘首飛航班的旅客，皆可獲得台灣虎航和Rakuten Monkeys聯名推出的限量夢想馬克杯、精美口罩組和首航紀念明信片乙份。另外，除了有親切的虎妞們與旅客合影留念外，樂天女孩包括十元、卉妮、宋宋、慧慧等人也特別前來應援，獻上熱情洋溢的啦啦隊表演，獲得現場旅客的如雷掌聲，加上候機室隨處可見虎將和Rocky的造型擺飾，充滿了節慶般的歡樂氛圍，讓搭乘此首飛的旅客紛紛開心表示「真的是太幸運了」！

未來一個月內，除了桃園-新潟航線外，桃園-名古屋、桃園-大阪關西、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川都有機會可以搭乘到任一架聯名彩繪機，短期間內有計劃搭乘這些航線的旅客，或許就有機會近距離感受聯名彩繪機滿滿的元氣活力。

台灣虎航 航線 桃園機場

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