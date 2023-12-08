今年來台600萬旅客可達標 蔡總統：政府會持續規劃各項政策

蔡總統今日出席「第11屆國際金質旅遊行程頒獎典禮」，她表示，今年來台旅客600萬人次的目標，再一個星期就會達標，許多國家來台的旅客人次，也逐步邁向疫情前的水準。她說，未來，政府會持續規劃各項政策，向世界推廣台灣，為產業將池子擴大。

出席頒獎典禮的交通部長王國材則說，12月15日預計就會達到600萬人次國際觀光客目標，明年不管陸客要不要來，都要達1,200萬人次目標。他表示，現在國際觀光都開放，明年3月1日不管對岸怎麼回應，兩岸觀光團就直接開放，這段時間大家可以好好準備，包括跟大陸當地業者的合作接洽。

蔡總統指出，現有許多國際觀光組織和線上平台的數據，顯示以台灣作為旅遊目的地的搜尋熱度正節節上升。要加倍努力，讓每一位來到台灣的旅客，都能獲得無可取代的美好體驗。她相信，只要政府和業界攜手合作，做出屬於台灣特色的產品，並加強品質管控，就能提升台灣觀光吸引力，讓旅客想一來再來。

蔡總統說，過去這幾年雖然遭遇疫情挑戰，但我們將危機化為轉機，觀光署和政府各單位投入許多心力，加強旅遊環境的整備。政府也和業界積極合作，整合觀光資源，努力提升國旅品質，就是要積極準備，迎接國際旅客的到來。

她強調，現在，就是我們觀光起飛的時刻。她要向大家報告，今年來台旅客600萬人次的目標，再一個星期就會達標。許多國家來台的旅客人次，也逐步邁向疫情前的水準。觀光署長周永暉和台灣觀光協會長葉菊蘭上個月也到越南完成簽訂MOU，希望雙邊達成送客200萬人次的目標。

蔡總統提到，許多國際觀光組織和線上平台的數據，讓我們看到以台灣作為旅遊目的地的搜尋熱度，正節節上升。我們也要加倍努力，讓每一位來到台灣的旅客，都能獲得無可取代的美好體驗。

蔡總統表示，未來，政府會持續規劃各項政策，向世界推廣台灣，為產業將池子擴大；她也要請所有先進讓自家產品更好，品質持續提升。相信只要政府和業界攜手合作，做出屬於台灣特色的產品，並加強品質管控，就能提升台灣觀光吸引力，讓旅客想一來再來。

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