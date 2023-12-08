SCFI運價指數連二漲 歐洲線持續反彈

根據今(8)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲21.4點至1032.21點，周漲幅為2.1% ，SCFI貨櫃運價指數連二漲。歐洲線的持續反彈，運價已經站上每20呎櫃900美元，四大遠洋航線除亞洲到美東小跌外，其餘都較前一周上漲。

巴拿馬運河已經宣布2月1日下修最低通過量，明年2月前通行巴拿馬運河會有很大的影響，除非確定取得通閘權才會航行，對於貨櫃航運衝擊開始加大，不少貨櫃輪業者開始調整航線規劃，已開始繞行好望角或是蘇伊士運河，也因為這個變化，市場運價在淡月止跌回穩。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達925美元，較前一周上漲74美元，漲幅8.69%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,387美元，較前一周上漲127美元，漲幅10.07%。

北美線受惠於巴拿馬運河枯水位影響，這波運價修正幅度有限，12月是傳統淡月，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,669美元，較前一周上漲23美元，漲幅1.39%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,441美元，較前一周小跌5美元，跌幅0.2%。

近洋線方面，其中遠東到日本關西每TEU(20呎櫃) 較前一周跌3美元、遠東到日本關東每TEU較前一周下跌10美元；遠東到東南亞及遠東到韓國每TEU較前一周持平。

商品推薦