旅行行程平台 Klook 獲得2.1億美元融資 今年實現獲利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球體驗與旅遊平台Klook宣布完成2.1億美元（約新台幣66億元）融資，以支持業務穩健成長和增強財務穩定。

此輪融資估計已經超過E輪。由美國風險投資公司Bessemer Venture Partners領投，其他投資人包括歐亞前三大私募基金BPEA EQT霸菱，南韓的Atinum Investment、印尼Golden Vision Capital等亞太大型跨國投資基金；以及日本三菱日聯金融集團（MUFG）旗下大城銀行投資部門Krungsri Finnovate、泰國開泰銀行（Kasikornbank）、菲律賓最大集團SMIC的SG Holdings等多個東南亞企業創投部門，也包括來自花旗銀行、摩根大通和匯豐銀行的銀行融資。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，本輪融資引入歐洲、韓國、泰國、菲律賓與印尼等亞洲大型機構的資金，讓整個投資陣容更加穩固且符合國際拓展趨勢，Klook也將憑藉著強勁的投資陣容和戰略資源，持續帶領亞洲旅遊業復甦與成長。

Klook成立於2014年，今年成立第九年，在今年首次達到整體獲利。過去12個月，Klook攜手日本軟銀集團持續推動跨境，擴大台灣入境市場，包括串接日本最大電子支付服務PayPay，讓日本旅客以最習慣且信賴的付款方式購買台灣旅遊商品；與東南亞最大共享服務平台Grab戰略合作，旅客在Grab App上透過Klook瀏覽並預訂台灣行程等。

對許多亞洲市場來說，2023年是旅遊復甦元年，出入境人次等重要旅遊指標大幅回升，航班水平也逐漸恢復，儘管還處於市場早期復甦階段，Klook已獲得迄今最亮眼的業務表現，遠超先前的里程碑；與疫情前2019年相比整體業績成長達3倍，年化訂單總額（Gross Booking Value）達30億美元（近千億台幣）；2023年新用戶增長是2019年的2倍以上，回購用戶更超過總預訂量的一半，代表持續成長的顧客忠誠度。

林照圍指出，整個亞洲仍處在疫情趨緩後的復甦期，2024年巴黎奧運和2025年大阪世博等全球大型活動將陸續展開，可預見的是亞洲旅客支出將繼續提升，線上業務和數位應用也會日漸普及，整個亞洲市場的前景呈現前所未見的正向與樂觀。

新一輪融資資金將策略性的分配到三個關鍵成長領域；在產品創新方面，擴大城市通票方案（Klook Pass），讓旅客更方便的同時也能節省費用。其次透過 Klook Kreator社群媒體聯盟計畫擴大社群和數位行銷，透過真實第一視角、用戶原生的內容推動轉換。第三則是透過持續整合的人工智慧技術推動創新。

日本 東南亞

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