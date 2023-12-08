台中市今年推案金額逆勢創高 2024年房市預測字「遠」

台中市不動產開發公會今（8）日發布最新統計，不畏總統選戰影響，今年台中房市前11月推案金額逆勢大爆發，一舉衝上4,614.3億元，不但超越去年全年4,502.5億元，並創歷史新高；而全年推案將達4,825.3億元，距離5,000億大關僅一步之遙。

值得注意的是，公會原本預估，受總統選戰開打影響，第4季推案將大幅收斂，不料前二個月推案金額就衝高達1,000億元，單季推案金額站上1,200餘億元，令業界大感意外。

台中市不動產開發公會理事長林正雄分析，除了建商購地貸款有18個月限期開工的壓力、14期重劃區開發時程獎勵即將到期之外，台積電（2330）先進製程落腳台中的「積」情效應持續發酵，也是主要原因。

對於推案金額續創新高，林正雄指出，原物料及人工成本上揚，導致房價上漲，「不但單價高了，總價也跟著拉升」。據統計，去年台中市11層以上住宅大樓，每坪實登單價平均約41.84萬元，今年則拉升至48.38萬元，漲幅達15.6%。

公會統計，今年全年推案金額約4,825.3萬元，較去年4,502.5萬元成長7.2%；總推案戶數約2萬1,995戶，較去年2萬5,399戶少了3,404戶，減幅13.4%；前11月平均每戶總價為2,224.1萬元，則比去年全年1,772.7萬元增加451.4萬元、增幅達25.4%。

林正雄指出，今年台中房市五大推案熱區，依序為西屯區推案金額1,304.3億元、占總推案金額的27.0%；北屯區1,073.4億元、占22.3%；南屯區567.9億元、占11.8%；太平區312.3億元、占6.4% ；南區291億元、占6.0%。

其中，又以北屯的14期重劃區、橫跨北屯與西屯的單元八重劃區、西屯的七期重劃區推案火力最旺，預售單價並頻創區域新高；包括七期「紀汎希」每坪成交單價來到89.7萬元、水湳經貿園區「親家中央公園」站上85.5萬元、北屯區「裕觀樂樂」79.8萬元等。

台中市不動產開發公會也發布2024年房市預測字為：「遠」。因應永續浪潮與國際局勢，房地產業者應以「遠見佈局」，消費者置產「遠期持有賺更多」。

展望2024年房市走向，林正雄認為將呈「量縮價穩」格局，初估推案金額將較今年減少約一成。主要因為整體產業景氣仍然不明朗，《平均地權條例》上路衝擊仍待觀察等。

明年推案產品將以「低總價高單價」、「二、三房產品」為主，坪數以25至40坪為市場交易主力。營建業缺工仍嚴重，準時完工交屋是建商第一要務。

至於明年主要推案熱區，目前已知，包括西屯的七期、水湳經貿園區及北屯的14期重劃區、機捷特區，都有重量級大案將進場，其中又以上市櫃建商齊聚的七期、14期及水湳經貿園區為主戰場。

興富發建設明年在七期「火力全開」，產品涵蓋商辦及住宅，初估總推案金額逾850億元，包括惠國段90地號商辦案，總銷達350億元，惠國段88地號商辦總銷150億元、惠民段7地號商辦總銷170億元、「蘿曼蘿蘭」住宅案總銷95億元、惠國段61地號商辦總銷85億元。聯聚建設豪宅案「玉衡大廈」，總銷250億元，也是市場指標。

14期重劃區明年硝煙味濃，包括大陸、國泰、惠宇、寶輝、豐謙、豐邑、龍寶、寶佳、德鑫等都有大案進場，推案金額約350億至400億元。機捷特區則以富宇200億大案為指標，另外遠雄、鉅虹、登陽也有新案進場。

其他指標預售案還有西屯寶輝「The Tower」80億元、南屯「精銳ABBA」60億元、沙鹿國雄案100億元、龍井「精銳WORLD」35億元等。

林正雄表示，隨著全球節能減碳成為趨勢，推動ESG永續發展更是共識，公會已將2025年訂為「建築業ESG元年」，並將ESG活動正式納入教育委會員的重點工作項目之一。

「大家原以為，淨零碳排還只停留在倡議的階段，事實上，現在已經來到家門口了！」林正雄說，推動淨零碳排成為營建業升級的首要目標，他鼓勵建商申請綠建築標章，另在產品規劃上也可朝健康宅、智慧宅、綠能宅著手，以降低耗能。

林正雄指出，因應碳費陸續開徵，包括鋼筋、鋼構、水泥、磁磚、鋁銅等各類建材，甚至電費都可能陸續附加碳排費用，預期五年內，台灣整體營建業將因此至少增加15%以上相關成本，也勢必會反應在房價上，民眾要有心理準備。 台中市不動產開發公會發布2024年房市預測字為「遠」。記者宋健生/攝影 台中市2023年推案概況一覽。資料來源/台中市不動產開發公會。

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