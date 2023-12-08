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環狀線「成環」！北環段這兩站還有3字頭甜甜價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
環狀線北環段今年1至10月各站周邊住宅房價變化。資料來源／永慶房屋
環狀線北環段今年1至10月各站周邊住宅房價變化。資料來源／永慶房屋

環狀線北環段各區段陸續決標、動工，環狀線網路逐漸「成環」，永慶房產集團統計今年1至10月實價登錄中，北環段站點周邊房市價量表現。其中，蘆洲區得仁里站以513件交易量居冠，劍南路站則以74萬均價成為最貴站點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，蘆洲區除得仁里站周邊以513件交易量居首外，鄰近的徐匯中學站也以506件的交易量位居第二名，顯見蘆洲區今年房市交易相當火熱。

她表示，得仁里站目前規劃於中山一路與永安南路一段交叉口附近，地理位置緊鄰中山高速公路，雖非熱絡傳統生活鬧區，但待環狀線進駐後，有望為該地注入活絡商機。

已通車的徐匯中學站位於蘆洲最核心的集賢商圈內，捷運、公車以及對外道路匯集，生活機能也十分完善，站點本身則可直接轉乘中和新蘆線，具有雙捷運交會站利多優勢，擁有十足發展前景。

排名第三、第四名的北環段捷運站點，則是位於三重區的五華街站及五華國小站。

陳金萍分析，這兩站皆於重陽重劃區內，周邊有大型商場、完整學區，生活圈成熟，與台北市僅一橋之隔，距離北士科也僅需10分鐘左右車程，但房價比起北市要親民許多，適合需要往來雙北地區的通勤族，地理位置極具潛力。

陳金萍表示，三蘆地區開發已久，周邊生活機能、公共設施皆已十分完善，隨著北環段設站，交通機能大幅度提升，加上轉乘優勢，周邊區域的建設有望進一步發展，與雙北其他區域相比，4字頭房價相對親民，磁吸房市買氣。

若以價格來看，劍南路站以平均單價74萬拔得頭籌。陳金萍分析，劍南路站位於台北市中山區，鄰近內湖科技園區與知名商場美麗華，還可遠眺河岸美景，因此區內產品多以住宅為主，即便均價高達7字頭，依舊有200件成交量。

房價最為親民的工商展覽中心站、興珍里站皆位於新北市五股區。

陳金萍表示，工商展覽中心站選址於五工路，周邊廠房居多，因此住宅交易量較少，不過位置接近工商展覽中心、新北產業園區等地，同時鄰近站點新北產業園區站可以轉乘機場捷運，目前仍為3字頭甜甜價。

興珍里站基地位置原有大片農牧用地，商業動能稍顯薄弱，因此房價也維持在3字頭，不過在被正式納入「擴大三重都市計畫」後，未來土地規劃預計將以住商需求為導向，發展高知識產業聚落，且在環狀線進駐下，房價可能還有補漲空間。

陳金萍表示，環狀線第一階段通車即將屆滿四年，而北環段正式開工，預計2031年完工，將串聯新莊、五股、蘆洲、三重，還有台北士林、大直等地區，交通網絡成形，往來雙北時間將大幅縮短，交通機能大幅提升，並有望帶動五股、三蘆地區發展，消費者不妨多多參考。

永慶房產集團統計今年1至10月環狀線北環段各站點周邊的房市價量表現，蘆洲買氣最旺。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房產集團統計今年1至10月環狀線北環段各站點周邊的房市價量表現，蘆洲買氣最旺。房市示意圖／永慶房屋提供

機場捷運 房價 房市

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