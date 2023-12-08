擠下館長健身房！北屯「租金王」是它、月租89萬
實價揭露，位於台中北屯區文心路的「台中世聯商旅」日前歇業後，由遠雄旗下的悅樂旅店台中文心館接手，月租89萬2,500元，擠下2019年館長陳之漢「成吉思汗」健身房的85.5萬元，成為北屯區實價登錄最高總月租紀錄。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該棟商旅雖位於北屯區，但實際上坐落與北區的交界地帶，鄰近捷運文心崇德站，周邊環繞北平商圈、天津商圈及崇德路商圈，屬於市中心地段。
他表示，該商旅為7樓華廈，一、二樓為銀行，遠雄悅樂旅店承租三樓以上、一樓出入口以及地下停車位，承租面積超過1,200坪，共59房2廳60衛。由於地段條件出色，且原本就是旅店，客房內洗衣機、電視機、冰箱、有線電視、網路、傢俱一應俱全，新租客僅需稍加整理就能投入營運，因而締造高月租表現。
資料顯示，該筆租賃交易的租賃期間長達12年，分年調租，第1~3年為89萬2,500元，第4~6年92萬4,000元，第7~9年94萬5,000元，第10~12年將上揚至97萬6,500元。
陳定中表示，此筆交易，租客又是知名集團經營的旅店，可望穩定收租；且該筆交易還附帶了每3年調漲漲租條款，到了最後3年，月租總額將近百萬，租客的承租條件算是相當不錯，因此房東也讓租客提前進場施工，也有助於留住好租客，對房東、房客來說可謂雙贏。
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