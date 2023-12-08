直播平台17LIVE 今於新加坡證交所成功上市
亞洲最大直播娛樂社群平台17LIVE，今（8）日於新加坡證券交易所（簡稱新交所）成功上市，每股發行價為5元。
17LIVE今年與新加坡首家特殊目的收購公司(SPAC) Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd (VTAC) 雙方同意進行合併，並推動17LIVE在新加坡上市成功，此舉不僅是新交所首家以SPAC名義掛牌上市的公司，更是首家以直播相關業務的公司在新交所上市。
為拓展虛擬主播（V-Liver）業務，17LIVE今年12月1日併購日本虛擬主播經紀公司「NexuStella」，此為日本專門製作、經紀管理虛擬主播的公司，希望活化虛擬主播事業，讓相關業務蓬勃發展；明年以虛擬主播、遊戲、直播電商為經營重點。
17LIVE是美籍台裔歌手、前L.A. Boyz成員黃立成，與17LIVE共同創辦人潘杰賢等人2015年在台成立。2018年曾以M17 Entertaiment集團在美國紐約證交所股票掛牌，最後「敲鐘未交易」撤件收場；今年17LIVE與VTAC合併，以SPAC方式今日在新加坡成功上市。
財報顯示，17LIVE今年上半年營業利益1,300萬美元（約新台幣4.07億元），經過體質調整後，較去年同期110萬美元（約新台幣3,448.4萬元），飆增10倍，年增約1,082%。今年上半年稅後純益為940萬美元（約新台幣3.04億元），而去年同期為稅後虧損400萬美元（約新台幣1.25億元）。
17LIVE全球註冊會員數超過5,000萬名，全球簽約主播數高達8.7萬人；目前17LIVE營收占比最大為日本，占比50%以上，其次是台灣，占比25%，市場觸角延伸至香港、新加坡、美國、菲律賓與馬來西亞等地區。
17LIVE擁有忠誠用戶社群，以及直播主族群，這些條件皆有利於推動其他關於虛擬主播、遊戲與直播電商等另一層業務的成長。
17LIVE集團全球執行長練建麟表示，今日是17LIVE發展的重要里程碑，身為台灣的新創品牌，歷經八年經營與蛻變，站上國際舞台；17LIVE願景在打造直播生態系統，讓用戶與直播主們在這個平台內，可不受時間與地域限制，與來自全球的用戶、直播主們互動與交流。
17LIVE集團共同創辦人與全球技術長吳勁燊也指出，17LIVE持續維持集團在日本與台灣市場的領先地位，也希望成為各區的領導品牌。
▪ 維修費超乎想像！專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買
▪ 持新成屋餘屋成本增！囤房稅最高課4.8% 專家揭這8.2萬戶要逃了
▪ 最大唐吉訶德來了 高雄大立百貨拚轉型、商圈漲起來
▪ 明年房價又要噴了？ 仲介公會：房市倒吃甘蔗、有望小陽春
▪ 史上最難捉摸！ 公會：房市勉強守住榮枯線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言