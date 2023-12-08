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直播平台17LIVE 今於新加坡證交所成功上市

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
亞洲最大直播娛樂社群平台17LIVE今（8）日在新加坡交易所掛牌上市。17LIVE／提供
亞洲最大直播娛樂社群平台17LIVE今（8）日在新加坡交易所掛牌上市。17LIVE／提供

亞洲最大直播娛樂社群平台17LIVE，今（8）日於新加坡證券交易所（簡稱新交所）成功上市，每股發行價為5元。

17LIVE今年與新加坡首家特殊目的收購公司(SPAC) Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd (VTAC) 雙方同意進行合併，並推動17LIVE在新加坡上市成功，此舉不僅是新交所首家以SPAC名義掛牌上市的公司，更是首家以直播相關業務的公司在新交所上市。

為拓展虛擬主播（V-Liver）業務，17LIVE今年12月1日併購日本虛擬主播經紀公司「NexuStella」，此為日本專門製作、經紀管理虛擬主播的公司，希望活化虛擬主播事業，讓相關業務蓬勃發展；明年以虛擬主播、遊戲、直播電商為經營重點。

17LIVE是美籍台裔歌手、前L.A. Boyz成員黃立成，與17LIVE共同創辦人潘杰賢等人2015年在台成立。2018年曾以M17 Entertaiment集團在美國紐約證交所股票掛牌，最後「敲鐘未交易」撤件收場；今年17LIVE與VTAC合併，以SPAC方式今日在新加坡成功上市。

財報顯示，17LIVE今年上半年營業利益1,300萬美元（約新台幣4.07億元），經過體質調整後，較去年同期110萬美元（約新台幣3,448.4萬元），飆增10倍，年增約1,082%。今年上半年稅後純益為940萬美元（約新台幣3.04億元），而去年同期為稅後虧損400萬美元（約新台幣1.25億元）。

17LIVE全球註冊會員數超過5,000萬名，全球簽約主播數高達8.7萬人；目前17LIVE營收占比最大為日本，占比50%以上，其次是台灣，占比25%，市場觸角延伸至香港、新加坡、美國、菲律賓與馬來西亞等地區。

17LIVE擁有忠誠用戶社群，以及直播主族群，這些條件皆有利於推動其他關於虛擬主播、遊戲與直播電商等另一層業務的成長。

17LIVE集團全球執行長練建麟表示，今日是17LIVE發展的重要里程碑，身為台灣的新創品牌，歷經八年經營與蛻變，站上國際舞台；17LIVE願景在打造直播生態系統，讓用戶與直播主們在這個平台內，可不受時間與地域限制，與來自全球的用戶、直播主們互動與交流。

17LIVE集團共同創辦人與全球技術長吳勁燊也指出，17LIVE持續維持集團在日本與台灣市場的領先地位，也希望成為各區的領導品牌。

亞洲最大直播娛樂社群平台17LIVE今（8）日在新加坡交易所掛牌上市。17LIVE／提供
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