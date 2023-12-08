本土離岸風電業者得標通訊電纜 海洋建設里程碑
東方風能公司表示，日前取得台澎金馬四號海纜建置標案，首次有本土的離岸風電業者得標，顯示本土海事工程業者具有和國際同等施作能力和水準，完工後可改善台灣離島通訊品質。
為便利離島居民通訊品質，中華電信陸續針對澎湖、金門、馬祖鋪設3條海底電纜，而台澎金馬四號光纖海纜建置案，細分為台澎金、台馬各1條，合計全長500多公里，預計2026年鋪設完工，前3條均為外商得標，首次有本土離岸風電業者得標。
得標的離岸風電業者東方風能公司執行長陳柏霖今天告訴媒體表示，東方風能自成立以來即專注於離岸風電領域，投資近新台幣50億元購入先進的佈纜船、工程船、調研船等各式船舶及設備。
他說，因有堅強的設備陣容與專業技術，每次海纜被破壞就得尋求外援修補的台灣，在這次的台澎金馬四號海纜建置項目，不必再假手他國，是國家離岸風電產業國產化的具體成果，台灣廠商具備能量參與更多本地海洋建設。
東方風能從離岸風電建置開始具有包括苗栗、彰化、雲林等全台風場參與各佈纜工程的實戰經驗，全面發揮豐富的技術經驗和項目管理實力，確保建置項目的順利進行及國家通信的品質提升。
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