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賓士重量級車款E-Class上市 形成雙B房車對決局面

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台灣賓士總裁金恩中與E-Class。（台灣賓士提供）
台灣賓士總裁金恩中與E-Class。（台灣賓士提供）

雙B年終大對決，在BMW發表5系列改款新車後，台灣賓士今（7）日發表E-Class改款新車。即使休旅車已成為車市的主流，但是賓士E-Class及 BMW 5系列仍然是豪華車品牌的極重要車款，性能、內裝的發展代表品牌的發展趨勢，隨著5系列與E-Class上市交車，將帶動豪華車的年終衝刺。

BMW最主力車款5系列大改款發表後，第一波接單550張，其中450張是電動車。賓士E-Class發表，同樣都是以精英族群為主要客層的豪華房車傳統大戰，豪華車市場規模可望因而進一步擴大。

台灣賓士指出， E-Class 將於本月起開始陸續交車，即日起進駐全台25間授權經銷展示中心，針對全新 E-Class 四門房車，台灣賓士導入三款車型，分別為搭載 Avantgarde 套件的 E 200 LUXURY， 293 萬元起；E 300 則推出兩種版本，包含 E 300 運動版，標配 AMG Line 套件， 347 萬元起；以及搭配經典三芒星立標 EXCLUSIVE 套件的 E 300 EXCLUSIVE 355 萬元起；旅行車 E 200 Estate，同樣標配 AMG Line 套件，售價 319 萬元起。

BMW的5系列與賓士的E-Class被認為是同等級，訴求中小企業主或是高階主管的愛用車款，主打的就是菁英族群。在休旅車當道的市場需求中，5系列與E-Class卻是以房車的姿態維持相當穩定的需求，而且也是雙B品牌積極投入新科技與高階配備的量販車款。幾年一次的大改款更成為雙B科技大車拚的重要時刻，動輒300萬元的售價，以E-Class過去年販高達3,000台就可見這個級距的重要性。

台灣賓士指出，豪華中大型房車是 Mercedes-Benz 的經典，也是許多人對於這個品牌的第一個印象。自 1946 年至今，Mercedes-Benz 共生產超過 1,600 萬輛中大型豪華房車，使 E-Class 與其前身成為 Mercedes-Benz 旗下最暢銷車款之一，同時也乘載了每個世代最先進的科技，進而影響許多車型的發展。全新 E-Class 內外觀採用現代手法重新詮釋經典元素，搭載全新第三代 MBUX 多媒體系統，以 AI 學習為基礎設計眾多智慧便利的功能，例如：可藉由車主自定義 “例行程序(Routines)” 與辨別更多自然語言指令的語音助理，未來也將可透過軟體更新，支援使用第三方應用程式。

首次推出的 MBUX Superscreen 寬幅螢幕，將中控觸控螢幕與副駕駛座螢幕整合，並提供副駕駛座乘客獨立的視聽娛樂系統及控制權限，並於中控台上方新增視訊鏡頭，可以紀錄乘客生活或在車內進行視訊會議。娛樂功能更是全面升級，使氛圍燈伴隨著 Dolby Atmos ® 杜比全景環繞音效翩翩起舞，看見旋律及音符。

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