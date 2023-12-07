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首創「龍門式機器手臂雷射打標及除銹系統」 中機獲獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備。中鋼提供
龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備。中鋼提供

中鋼（2002）子公司中鋼機械首創「龍門式機器手臂雷射打標及除銹系統」，在超大型工件上可以降低耗能、減少環境傷害方式精準除銹，榮獲今年第三屆「機器人智動系統優質獎」。

中機為國內最大重型機械製造公司，具備設計、鑄造、冷作焊接、機械加工、熱處理、組裝及安裝之一條龍優勢。中機過去曾參與包括中鋼、中龍鋼鐵、中鋼鋁業、中聯資源、中鋼日鐵越南、中鋼印度等集團擴建專案，累積完整的一貫作業鋼廠設備承製及建廠裝機等工程經驗。

焊接為製造大型設備的關鍵製程，為確保焊接品質及提升效率，中機組成智能化研發團隊，在機械加工場建置「雷射打標除鏽系統」，也於冷焊工場的協作機器手臂預熱、溫度監控、機械手臂自動焊接工作站等設備進行優化，讓冷焊製程大幅提升近三倍效率，優化監控生產及製造管理，進到工業4.0領域。

中機致力智慧製造，「龍門式機器手臂雷射打標及除銹系統」獲得今年第三屆「機器人智動系統優質獎」，為中鋼集團「數位轉型」佳績再添一筆。

得獎的「龍門式機器手臂雷射打標及除銹系統」，其結構是由左右兩座立柱搭配上方一座頂梁構成，因外觀酷似龍門而得名。該系統不僅係針對超大型工件的創新技術，更應對現代AI智能製造的需求，整合六軸機械手臂、視覺辨識技術，透過機械運動控制軟體，實現雷射標記、畫線以及除銹等工序，不僅能應對超大型工件，還能同時處理多個工件，實時辨識其位置，除可在焊接前有效去除工件上的銹蝕，提升焊接品質外，相較其他除銹工法，還有效減少噪音、粉塵等工安及環保問題。

中鋼 機器人

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