老戲展新風貌 榮興客家採茶劇團「喜脈風雲」經典再現

榮興客家採茶劇團將於12月9日、10日於國家戲劇院推出《喜脈風雲》客家大戲，此是榮興客家採茶劇團20年前經典作品再現；20年後由文化部及客家委員會指導，榮興客家採茶劇團新代重點成員擔綱重任，為老戲展現新的時代風貌。

本劇講述公主於戰亂中流落民間，幾番波折後回京卻終日身體微恙，皇帝招眾醫懸絲切脈，太醫們暗知公主未婚先孕，但顧及皇室顏面，皆面面相覷不敢實言，甚有大臣建議為公主招婿沖喜掩蓋事實，但最後公主該如何面對父皇母后？誠實的胡太醫和狀元是否可以得救，必須看到最後一幕才能知道分曉。

此劇原著為作家吳傲君劇作《喜脈案》，於2003年台北首演佳評如潮，客家戲藝人曾先枝改編劇本，劉玉鶯、張有財、黃鳳珍、王慶芳、傅明乃、張雪英等知名老藝人擔當演出。

榮興客家採茶劇團是連續七年獲得十座「傳藝金曲獎」殊榮的表演藝術優質團隊，此次派出強大陣容：導演胡宸宇，劇本編修劉姿吟，第31屆傳藝金曲獎【最佳個人表演新秀獎】得主蘇國慶飾演太醫李琪，與去年榮獲第33屆傳藝金曲獎【最佳演員獎】得主陳芝后同臺飆戲，優質新秀吳代真飾演玉葉公主。

中國文藝獎章得者陳思朋飾演皇帝，以及胡毓昇、陳怡婷等優秀演員共同聯袂演出。另特別邀請國立臺灣戲曲學院客家戲學系及戲曲音樂學系合作，其中涵蓋客家戲學系第一屆至第二十屆師生，共同見證客家戲曲永續傳承。

客家大戲《喜脈風雲》已透過兩廳院文化生活售票，所餘座位有限，歡迎喜愛戲劇民眾儘早購票，主辦單位並提供敬老、學生及身心障礙者之多元優惠方案。

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