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快速反應IT趨勢及市場需求 凌群2研發產品獲「2024年台灣精品獎」

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
凌群AYUDA獲頒銀質獎。凌群／提供
凌群AYUDA獲頒銀質獎。凌群／提供

凌群（2453）今（7）日宣布兩項研發產品「OMFLOW服務自動化系統」及「智慧型服務機器人Ayuda」同獲「2024年台灣精品獎」，其中「智慧型服務機器人Ayuda」更由300多項台灣精品中脫穎而出，獲得「台灣精品銀質獎」榮耀。

凌群表示，作為國內大型系統整合廠商之一，凌群快速反應IT趨勢及市場需求，運用生成式AI技術研發出企業專用的智慧知識庫NeuroChain，並將之置入凌群智慧型服務機器人Ayuda的大腦中。

凌群指出，透過NeuroChain，新一代Ayuda解決了一般大語言模型共同存在的「幻覺Hallucinations」問題，可以更精確地解析詢問者的問題與意圖，並回覆最適切的答案；同時，企業也可以將其專屬的知識灌注到Ayuda身上的NeuroChain，如此一來，Ayuda可以搖身一變成為企業的代言人，更聰明地提供企業專屬的資訊或服務給使用者，企業也不用擔心其know-how外洩到雲端去，獲得台灣精品銀質獎的肯定。

凌群表示，Ayuda完全台灣製造，在外觀製程上力求降低成本與追求創新，兼顧環保及綠能製程，使用台灣在地的材料。整合機器人零組件、移動平台、人臉辨識、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊及自行學地圖尋標導航等功能，提供客製化軟、硬體設計開發，人因工程設計方便操作，讓成年人操作更方便，上市發表後即吸引全球市場注意，包括日本、越南、義大利、美國、印度，並已外銷日本，獲得日本數個縣市政府市政廳、商場與老人養護中心等採用。

另一項獲得「2024台灣精品」肯定的「OMFLOW服務自動化系統」，凌群為滿足企業整合更多系統納入營運的殷切需求所開發。OMFLOW以Low-Code Platform為基礎，融合ERP、BPM、ITPA等多種理念進行設計，提供自定義表單和以拖拉介面設計流程功能，方便企業內部多項作業、日常事務、數據處置、設備管理、等自動化和電子化等眾多系統得以整合，並在統一的網頁或手機提供服務，達成自動化、降低人員反覆性操作，進而提升企業整體效率目標，並已推廣至國際市場。

凌群 機器人

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